Le Sony Xperia 1 III s’affiche sous tous les angles dans des rendus

Il semble probable que le Sony Xperia 1 III sera annoncé le 14 avril, mais malgré cette date qui approche à grands pas, nous n’en avons pas encore eu beaucoup d’informations à son sujet. Cependant, certains rendus d’étuis nous ont donné un aperçu du probable design.

Olixar (un fabricant d’étuis) a listé un étui transparent pour le Sony Xperia 1 III sur son site, et les images qui l’accompagnent montrent le smartphone sous différents angles, mettant en évidence la caméra périscopique du téléphone, ainsi que d’autres objectifs.

Vous pouvez également voir un grand écran plat, probablement 21:9, avec une caméra frontale dans un cadre en haut, un port casque de 3,5 mm sur le bord supérieur, et une touche de raccourci sur le bord droit, ainsi que le capteur d’empreintes digitales et le bouton de volume incrusté sur le côté.

Cette touche et quelques modifications de la caméra mises à part, c’est un design qui ressemble beaucoup au Sony Xperia 1 II, et qui est presque identique aux images précédemment divulguées. C’est donc plus ou moins ce à quoi l’on peut s’attendre du Xperia 1 III, d’autant plus qu’il y a de fortes chances que Olixar ait eu accès au design très tôt, afin de faire ce dossier.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les rendus du Xperia 1 III montrent le nouveau téléobjectif périscope et un logo ZEISS T* sur la configuration de la caméra.

Et ce n’est pas seulement le Xperia 1 III que Olixar a montré, puisque la société a également un étui pour le Sony Xperia 10 III, montrant un capteur photo à triple lentille à l’arrière, un écran haut et étroit à l’avant avec un bord au-dessus, et un design qui est apparemment identique au Sony Xperia 10 II. C’est un design que nous avons également vu fuiter précédemment.

Qu’attendre des smartphones ?

Selon les fuites, le Xperia 1 III sera doté d’un écran OLED HDR 4K de 6,5 pouces, d’un processeur Snapdragon 888 associé à 12/16 Go de RAM, d’une capacité de stockage allant jusqu’à 512 Go, d’un triple capteur photo avec un objectif principal de 64 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 12 mégapixels capable de zoomer sans perte 60x, d’un revêtement ZEISS T, d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 65 W et d’un prix de 1 370 dollars.

Le Xperia 10 III de milieu de gamme, quant à lui, pourrait être doté d’un écran de 6 pouces, d’un processeur Snapdragon 690, d’une épaisseur de 8,4 mm, d’une triple caméra avec un objectif principal de 12 mégapixels et d’une caméra frontale de 8 mégapixels.

Bien sûr, nous devrions prendre ces images avec des pincettes pour le moment, mais ces nouveaux smartphones seront probablement dévoilés le 14 avril. Il va falloir patienter.