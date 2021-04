Le casque de réalité mixte d’Apple serait lancé dans « les prochains mois »

by

Les rumeurs selon lesquelles Apple travaille sur un casque de réalité mixte top secret ont explosé ces derniers mois. Elles viennent d’être relancées par un journaliste fiable, Mark Gurman, qui affirme qu’Apple dévoilera son casque de réalité mixte lors d’un événement en présentiel dans « les prochains mois ».

Dans une lettre d’information traitant des futurs événements de la Worldwide Developers Conference (WWDC) d’Apple, Mark Gurman écrit : « Au cours des prochains mois, la société est prête à annoncer un casque de réalité mixte, son premier nouveau dispositif majeur depuis 2015. Si possible, Apple ne voudra pas faire une annonce aussi critique lors d’un événement en ligne. Elle veut que les employés, les médias, ses partenaires et les développeurs soient présents dans la salle ».

De manière alléchante, la WWDC elle-même s’inscrit dans cette fourchette de dates, puisqu’elle doit débuter le 7 juin de cette année. Cependant, avant que nous ne soyons tous trop excités, l’événement WWDC de cette année sera uniquement en ligne, ce qui semble exclure la révélation du casque de réalité mixte.

Traditionnellement, le prochain événement organisé par Apple après la WWDC est l’annonce de l’iPhone en septembre. C’est un candidat plausible pour l’annonce, car cela permettrait à Apple de montrer comment le casque fonctionne avec les tout nouveaux iPhone et les autres appareils Apple.

Dans le même temps, l’événement de septembre est généralement assez chargé, de sorte que nous pourrions assister à un événement d’autonome uniquement consacré au casque.

Apple veut lancer son casque en présentiel

Si l’appareil est effectivement révélé en 2021, nous nous attendons à ce qu’il soit lancé en 2022 pour donner aux développeurs le temps de préparer leurs applications. Gurman, l’analyste fiable Ming-Chi Kuo et le média The Information ont tous estimé que la date de sortie probable serait 2022. En termes de prix, Ming-Chi Kuo a affirmé que le produit coûterait 1 000 dollars, soit beaucoup moins que le prix de 3 000 dollars suggéré par The Information.

Selon les rumeurs, le casque d’Apple associera des fonctions de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR). Il serait entièrement sans fil, léger, doté d’un double écran 8K et d’un système de suivi oculaire, et alimenté par une puce personnalisée conçue par Apple, équivalente (voire supérieure) à la puce M1 de l’actuel MacBook Pro.

Après le casque, Apple prévoit de lancer un produit de réalité augmentée plus grand public. Selon Bloomberg, ce produit, officieusement baptisé Apple Glass, ne sera toutefois pas disponible avant « plusieurs années ».