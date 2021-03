Les analystes prévoient que le casque à réalité mixte Apple sera disponible en 2022

De toutes les grandes entreprises technologiques, Apple est peut-être la seule à ne pas avoir son propre type de casque virtuel, de réalité augmentée ou mixte. Bien sûr, la rumeur veut qu’elle travaille sur de tels appareils depuis des années, sans que la fin soit en vue. Mais, durant le weekend, le populaire analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, a publié une nouvelle note d’investisseur décrivant les plans du géant à la pomme croquée pour les produits de réalité augmentée et de réalité virtuelle au cours des prochaines années.

L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo prédit dans une nouvelle note de recherche que Apple sortira un casque de réalité mixte « de type casque » l’année prochaine, des lunettes de réalité augmentée au milieu de l’année 2025, et un produit de lentilles de contact AR d’ici 2030-2040, selon MacRumors.

« Nous prévoyons que le casque fournira des expériences de réalité augmentée et de réalité virtuelle, tandis que les lunettes et les lentilles de contact seront plus probablement destinées à des applications de réalité augmentée », écrit Kuo dans la note.

Il précise notamment que les lentilles de contact de réalité augmentée seront probablement connectées à un iPhone et ne disposeront pas d’une puissance de calcul et d’un stockage indépendants. Cela signifie que les contacts serviraient d’extension de l’expérience d’un iPhone, plutôt que de quelque chose de complètement séparé. Toutefois, en fonction des avancées technologiques dans cette catégorie, Apple pourrait modifier ses plans de manière significative.

Alors que plusieurs prototypes du casque de réalité mixte d’Apple pèsent entre 200 et 300 grammes, selon Kuo, si Apple peut résoudre certains problèmes techniques, le casque pourrait finir par peser entre 100 et 200 grammes, rapporte MacRumors. Il ajoute que le prix du casque sera probablement de l’ordre de 1 000 dollars aux États-Unis.

Une expérience immersive

Le casque pourra offrir une expérience immersive qui, selon Kuo, sera « nettement meilleure » que celles offertes actuellement sur le marché, avec les écrans micro-OLED de Sony, et devrait pouvoir fonctionner indépendamment d’un iPhone, « davantage comme un produit portable » qu’un produit mobile.

La note de Kuo est conforme à d’autres prédictions concernant l’arrivée d’un casque sur le marché en 2022, mais à un prix plus proche de 3 000 dollars. The Information rapportait le mois dernier qu’Apple utilisait un tissu à mailles pour réduire le poids du casque, et avait un rendu basé sur « des images internes d’Apple d’un prototype en phase finale » qui montrait à quoi le casque pourrait ressembler.

Il convient de noter qu’il s’agit en réalité de simples prévisions, et non des prévisions habituelles basées sur les sources des fournisseurs et de l’industrie.