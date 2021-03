Le casque de réalité mixte d’Apple pourrait être extrêmement léger

De récents rapports ont indiqué qu’Apple souhaitait entrer dans le secteur des casques connectés avec un dispositif de réalité mixte qui combine la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR) avec une douzaine de caméras et de capteurs intégrés. Aujourd’hui, Ming-Chi Kuo, un analyste généralement très fiable, affirme qu’Apple travaille à donner à son casque un avantage clé sur ses rivaux.

Cet avantage prendra la forme d’un facteur de forme ultra-léger. Selon Kuo, Apple vise un poids total de 150 g, bien en deçà du reste du marché, où les casques peuvent peser plus de 300 g (et bien plus). À titre informatif, avec un poids de 150 grammes, le casque d’Apple serait plus léger que le Oculus Quest 2 (503 grammes), le HoloLens 2 de Microsoft (645 grammes) et le Valve Index (809 grammes). Il serait plus léger que le Daydream View de Google, un casque VR en tissu conçu pour tenir votre smartphone, qui pesait 220 grammes. Et, le casque pourrait même être plus léger que votre iPhone, étant donné que l’iPhone 12 standard pèse 164 grammes.

En réduisant l’encombrement, Apple espère probablement que les utilisateurs pourront utiliser le casque plus longtemps avant que son poids ne devienne apparent et fatigant.

Il existe plusieurs façons pour Apple d’atteindre cet objectif de poids. L’une d’elles consiste à utiliser un tissu léger pour recouvrir l’appareil. Une autre méthode, selon Kuo, consiste à renoncer aux lentilles en verre au profit d’alternatives en plastique, qui peuvent être rendues plus fines et plus légères et contribuer à atteindre les objectifs d’Apple.

Plus précisément, Kuo affirme qu’il s’agira de lentilles de Fresnel avec des distances focales ultra-courtes et des champs de vision améliorés. Cependant, ils ne sont pas sans inconvénient — un potentiel problème est qu’ils pourraient souffrir d’une luminosité réduite par rapport à d’autres options, mais Apple travaille apparemment pour contrer cela en utilisant des écrans micro-LED pour améliorer la qualité visuelle. De précédents rapports ont affirmé que le casque d’Apple pourrait comporter un écran 8K pour chaque œil, il semble donc que la société essaie d’obtenir une qualité ultra-haute sans bourrer l’appareil de technologie au point de mettre une pression sur le cou des utilisateurs.

Un horizon alléchant

Si Apple peut apporter toutes ces innovations, cela pourrait faire de son casque l’un des choix les plus convaincants du marché — au moins dans le haut de gamme. Nous avons entendu par le passé qu’Apple visait un prix de 1 000 dollars pour son casque de réalité mixte. Bien qu’il soit loin d’être le casque le plus abordable du marché, il semble qu’Apple vise haut.

Kuo pense que le casque pourrait être livré en 2022, bien que cela puisse être retardé en raison de problèmes d’approvisionnement. Cela signifie qu’il y a encore beaucoup de temps pour que d’autres nouvelles tombent, alors gardez les yeux ouverts.