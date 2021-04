Comme le note The Verge, l’installation de 60 MW d’Apple n’est pas la plus grande que Tesla ait vue. Des ensembles Megapack d’environ 100 MW ont déjà été installés en Australie et à Houston, au Texas.

Dévoilé en 2019, le Megapack est conçu pour être installé dans des centrales électriques sans émissions et agit comme une alternative aux centrales dites « peaker », ou centrales qui servent de secours aux réseaux électriques locaux. Les batteries sont livrées entièrement assemblées avec jusqu’à 3 mégawattheures (MWh) de stockage et 1,5 MW de capacité d’onduleur, selon Tesla.

Selon les documents déposés auprès du conseil des superviseurs du comté de Monterey en 2020, et mis au jour par The Verge , Apple prévoit d’utiliser 85 Megapacks lithium-ion Tesla dans le cadre de cette initiative. Une partie de l’énergie stockée dans les batteries serait utilisée pour alimenter l’Apple Park de Cupertino.

Annoncé aujourd’hui, le programme d’Apple est conçu pour stocker quelque 240 mégawattheures d’énergie — suffisamment pour alimenter plus de 7 000 foyers pendant une journée — dans la ferme solaire California Flats de 130 mégawatts de la société. Le projet est présenté par le géant technologique comme l’un des plus grands projets de batteries du pays.