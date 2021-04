Google Meet prolonge les appels vidéo illimités gratuits jusqu’au 30 juin

Google Meet, la solution de chat vidéo de groupe proposée par l’entreprise en remplacement de plateformes comme Zoom, continuera à offrir une utilisation gratuite et illimitée jusqu’à la fin du mois de juin, a annoncé l’entreprise.

Google Meet continuera à proposer des appels vidéo gratuits et illimités jusqu’au 30 juin, a annoncé l’entreprise dans un tweet. Après le 30 juin, les appels gratuits seront limités à une heure. C’est la deuxième fois que Google reporte sa limite d’appels de 60 minutes après avoir prolongé son délai initial du 30 septembre 2020 au 31 mars de cette année.

Avant avril 2020, Google Meet était un service exclusif pour les clients G Suite. En effet, pour bénéficier des discussions vidéo de groupe illimitées pendant 24 heures, il fallait s’inscrire à Google Workspace Essentials, au prix de 8 dollars par mois. Google a toutefois renoncé à cette exigence l’année dernière, et avait initialement l’intention de mettre fin à l’utilisation illimitée gratuite pour les utilisateurs de Gmail standard à la fin de l’année dernière.

Google a rendu la plateforme de chat vidéo gratuite en réponse à la pandémie de COVID-19, qui a provoqué une augmentation du télétravail et de la socialisation en ligne. En prolongeant la gratuité des appels illimités pour quelques mois encore, Google peut continuer à aider les entreprises, les familles et les amis à se connecter sans se réunir en personne.

We’re continuing unlimited #GoogleMeet calls (up to 24 hours) in the free version through June 2021 for Gmail accounts → https://t.co/fqBTmoNPBW pic.twitter.com/Ax0fmbRvqr —Google Workspace (@GoogleWorkspace) March 30, 2021

Bien que la fatigue de la vidéoconférence soit actuellement à son comble, plus d’un an après la transition vers le télétravail, l’extension des sessions illimitées de Google Meet sera un soulagement pour beaucoup.

Google Meet a fortement évolué

Au cours de l’année dernière, Google Meet a ajouté une tonne de nouvelles fonctionnalités à son service, notamment des arrière-plans virtuels, des contrôles de modération et une vue de présentation. La plateforme de chat vidéo prend en charge jusqu’à 100 utilisateurs à la fois et fonctionne avec votre compte Gmail, ce qui en fait une option rapide et facile pour les entreprises et les écoles qui ne veulent pas créer de comptes Zoom.

Google n’a pas été la seule entreprise à offrir un accès gratuit à ses services au début de la pandémie, avec des acteurs des secteurs de la collaboration, des VPN, des antivirus et de la finance qui ont tous apporté leur aide. Toutefois, bon nombre de ces offres sont désormais caduques, laissant les particuliers et les entreprises aux prises avec des perturbations liées à la pandémie. En proposant une nouvelle extension, Google espère pouvoir alléger un peu la charge.