La OnePlus Watch pourrait être la smartwatch bon marché par excellence à 150 €

Nous savons que la OnePlus Watch est attendue dans quelques heures avec le lancement du OnePlus 9 ce mardi 23 mars, mais maintenant nous avons une meilleure idée de combien la première montre connectée de OnePlus pourrait coûter.

Selon la populaire et fiable source Ishan Agarwal, la OnePlus Watch coûtera environ 150 € sur le marché européen. Dans cette fourchette de prix, la OnePlus Watch est inférieure au coût de lancement de bon nombre de ses concurrentes smartwatches de milieu de gamme, notamment la Amazfit GTS 2, et serait sensiblement moins chère que les options plus haut de gamme comme l’Apple Watch SE et la Galaxy Watch 3 de Samsung.

Bien sûr, il faut prendre toutes les rumeurs avec des pincettes, mais nous savons déjà que la montre devrait entrer sur le marché à un « prix abordable », comme l’ont indiqué les récents commentaires du PDG de OnePlus, Pete Lau, lors d’une conférence de presse.

OnePlus Watch will start at around €150 for the European/EU Market.

Official Renders of Black & Silver versions below.

Do NOT Convert to your own currencies and assume the price! It will be different. #OnePlus9Series #OnePlusWatch pic.twitter.com/j8e1Hi9rno

