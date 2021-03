Samsung fabrique un smartphone qui se plie en deux

Il est probable que la sortie du smartphone pliable dépendra de la capacité de Samsung à trouver un moyen de contourner la pénurie de puces qui affecte l’ensemble du secteur. Les smartphones pliables sont déjà plus difficiles à fabriquer que les smartphones standard, et si Samsung n’est pas en mesure d’obtenir les puces dont elle a besoin, cela pourrait repousser les plans de l’entreprise. Néanmoins, il est excitant d’entendre que Samsung travaille sur un troisième type de smartphone pliable, car cela indique que Samsung considère toujours ce facteur de forme comme l’avenir.

Il est possible que Samsung introduise ce nouveau type d’appareil pliable pour faciliter la transition de ses utilisateurs expérimentés vers ce facteur de forme . Samsung a déclaré qu’elle pourrait renoncer à un nouveau Galaxy Note cette année, mais n’a pas été très claire sur les raisons. Il a été question de rationaliser ses offres de smartphones et de la pénurie mondiale de puces, mais il pourrait s’agir d’un test pour voir si les utilisateurs de la gamme Note sont prêts à adopter un smartphone pliable.

Évidemment, nous avons déjà vu des smartphone à plis multiples : me prototype de smartphone pliable de Xiaomi s’est plié en deux points, mais la société aurait adopté un design plus proche du Galaxy Fold pour son prochain smartphone pliable. Le Huawei Mate X2 utilise également un design analogue à celui de Samsung.

Selon le rapport, le design est encore en cours de finalisation, mais les sources de Nikkei indiquent que son écran pourrait avoir un rapport d’aspect plus standard de 16:9 ou 18:9, ce qui rendrait la conception plus facile pour les créateurs d’applications que l’écran 25:9 trouvé sur le Galaxy Z Fold.

Selon la source, le smartphone se plierait en trois segments à l’aide de deux charnières et pourrait être annoncé « dès la fin de cette année ». Le smartphone serait une troisième option dans la gamme pliable de Samsung, rejoignant les Galaxy Z Fold et Z Flip, qui devraient également apparaître dans de nouvelles versions cette année.