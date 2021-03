Le PDG de OnePlus confirme que la OnePlus Watch ne fonctionne pas sous Wear OS

OnePlus a confirmé à plusieurs reprises maintenant que nous verrons la première smartwatch de la société le 23 mars. Elle sera lancée aux côtés des flagships 2021 de la marque : la série OnePlus 9. Et, les fans de OnePlus sont probablement excités à l’idée que la première smartwatch de la société arrive dans quelques jours. Néanmoins, une nouvelle information pourrait chagriner quelques utilisateurs.

Cependant, hier, le PDG de la société, Pete Lau, a confirmé un aspect de la prochaine OnePlus Watch sur lequel nous nous interrogeons depuis littéralement des années. Dans une réponse à une question posée par un membre du forum OnePlus, Lau a confirmé que le système d’exploitation de la montre sera un RTOS (Real-Time Operating System) sans nom, ou « système d’exploitation en temps réel ». Il s’agit d’une confirmation tacite que la OnePlus Watch ne fonctionnera pas sous Wear OS de Google, ce qui a fait l’objet de nombreuses spéculations.

Voici les propres mots de Lau : « Nous avons choisi d’opter pour un système d’exploitation pour montres connectées développé sur la base de RTOS parce que nous pensons qu’il vous offre une expérience fluide et fiable tout en offrant une grande autonomie, ce qui couvre certaines des plus grandes préoccupations que nous avons entendues de la part des personnes qui cherchent à acheter une smartwatch ».

La déclaration de Lau signifie que le logiciel de la OnePlus Watch sera probablement assez analogue à ce que nous voyons sur les montres de sociétés comme Amazfit et sa marque sœur Zepp. Le logiciel de ces montres présente une sélection très limitée d’applications avec littéralement aucun support d’applications tierces. Cependant, elles offrent généralement une excellente autonomie et des performances rapides, ce que Wear OS ne fait pas bien.

Les détracteurs de Wear OS seront probablement heureux de cette nouvelle, tandis que les fans de Wear OS seront évidemment mécontents. Nous en saurons plus sur la prochaine OnePlus Watch dans moins d’une semaine. Cela semble être une tendance commune parmi les fabricants qui choisissent d’ignorer Wear OS de Google et probablement pas sans raison. Les smartwatches qui annoncent des jours, voire des semaines, d’autonomie utilisent souvent leur propre système d’exploitation. En revanche, les smartwatches Wear OS ne sont généralement pas capables de tenir plus de trois jours maximum en moyenne.

Un événement le 23 mars

L’événement de lancement du OnePlus 9 aura lieu le 23 mars — un événement qu’il était presque impossible d’ignorer, étant donné la prolifération des teasings de OnePlus sur tous les aspects.

La OnePlus Watch est la première smartwatch de l’entreprise, dont on parle depuis longtemps, et qui avait été annoncée pour bientôt — maintenant, l’entreprise a explicitement confirmé qu’elle arrive. Elle aura apparemment un « prix abordable », avec un « design à la mode » et une « expérience utilisateur optimale ». Mais ce sont les mots de OnePlus, et ils sont probablement un peu biaisés.