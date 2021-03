Huawei envisage de concéder des licences de brevet pour rester dans la course à la 5G

Ce n’est un secret pour personne que les sanctions commerciales américaines ont eu un sérieux impact sur l’activité mobile de Huawei. En route vers la domination mondiale des smartphones il n’y a pas si longtemps, la société est maintenant en difficulté sur son propre marché, et l’une des principales raisons de la perte de parts de marché était l’incapacité de vendre des smartphones 5G dans différentes tranches de prix sur un marché où les smartphones 5G se sont vendus plus que les appareils 4G au dernier trimestre. La perte de revenus a eu des répercussions.

Huawei se tourne vers son portefeuille de brevets 5G dans le but de compenser les pertes subies par sa traditionnelle activité 5G. L’entreprise chinoise a subi des pressions dans le monde entier, car les gouvernements lui ont interdit de participer au déploiement de leurs réseaux 5G. Au cœur du problème se trouvent les liens perçus de Huawei avec le gouvernement chinois, que de nombreuses nations considèrent comme une menace pour leur sécurité nationale.

Huawei se tourne désormais vers d’autres sources de revenus. Selon les rumeurs, l’entreprise s’intéresse à la production de véhicules électriques et a récemment vendu sa gamme de smartphones Honor.

L’entreprise cherche maintenant à tirer profit de son portefeuille de brevets 5G en les concédant sous licence à d’autres entreprises. Avec Ericsson et Nokia, Huawei a participé au développement de la norme 5G. En conséquence, l’entreprise dispose d’un large portefeuille de brevets, notamment dans les technologies qui favorisent l’interopérabilité entre les réseaux.

Jason Ding, responsable du département des droits de propriété intellectuelle de Huawei, a déclaré : « L’innovation est au cœur de l’activité de Huawei depuis sa création. Notre livre blanc 2020 énumère le nombre de demandes de brevets déposés par Huawei, ou nos activités de R&D et d’innovation, à la fin des années 90 et au début des années 2000 ». Il a également déclaré : « Les demandes de brevets de Huawei dans le monde étaient au même niveau que celles des autres leaders de l’industrie au début des années 2000, et le succès de Huawei aujourd’hui est le résultat de ses investissements à long terme dans l’innovation et la R&D ».

Une nouvelle source de revenus ?

Selon Ding, Huawei estime que son activité de brevets générera entre 1,2 et 1,3 milliard de dollars entre 2019 et 2021. L’entreprise s’efforce de facturer un taux de redevance raisonnable par smartphone, plafonné à 2,50 dollars par unité. « Huawei a été le plus grand contributeur technique aux normes 5G, et suit les principes équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND) lorsqu’il s’agit de licences de brevets », a ajouté Ding. « Nous espérons que le taux de redevance que nous avons annoncé aujourd’hui augmentera l’adoption de la 5G en donnant aux metteurs en œuvre de la 5G une structure de coûts plus transparente qui éclairera leurs décisions d’investissement à l’avenir ».

Bien qu’il s’agisse sans aucun doute d’une source de revenus légitime, il est difficile pour les analystes et les observateurs du marché de ne pas dépeindre cela comme faisant partie du désespoir de Huawei pour récupérer les pertes des dernières années. Outre les restrictions sur certains marchés, la chaîne d’approvisionnement de Huawei s’amincit également, remettant en question la capacité de l’entreprise à fabriquer de nouveaux produits dans un avenir proche.