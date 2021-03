Nokia X20 5G, Nokia X10 5G et Nokia G10 : le plein d’infos

Trois smartphones de Nokia ont fait l’objet d’une fuite avec des données sur les appareils avant leur annonce officielle. Des informations sur le Nokia X20 5G Scarlet Witch, le Nokia X10 5G Quick Silver et le Nokia G10 ont fait surface sur la toile ces derniers jours.

La fuite suggère que le X10 5G sera équipé d’un processeur Snapdragon 480 5G, le même processeur est annoncé pour le X20 5G.

Le Nokia X20 disposerait de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, avec des couleurs bleu et sable disponibles. Les acheteurs du Nokia X10 auront quant à eux 6 Go de RAM et 32 Go de stockage, ce qui suggère que le X20 sera le smartphone le plus cher de la paire. Les acheteurs du X10 auront le choix entre les couleurs blanc ou vert.

La rumeur sur le prix suggère que le Nokia X20 coûtera 349 €, tandis que le Nokia X10 sera vendu 300 €. Les deux appareils devraient être dévoilés lors d’un lancement le 8 avril.

Nokia G10, le moins cher de la gamme ?

L’autre smartphone, le Nokia G10, a fait l’objet de fuites de données supplémentaires à son sujet. Il sera doté d’un écran de 6,3 pouces avec une résolution HD+ et d’une caméra frontale logée dans l’écran poinçonné.

Le bloc de la caméra arrière est composé de 4 capteurs photo, avec un capteur primaire de 48 mégapixels combiné à un capteur de profondeur de 2 mégapixels, un capteur ultra-large de 5 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Les couleurs disponibles sont le bleu et le violet. L’appareil mesure 160,97 x 75,99 x 8,7 millimètres et pèse 180 grammes. Les technologies Wi-Fi, Bluetooth 4.2, NFC et GPS seront intégrées. Le système d’exploitation est Android 11, et l’appareil est proposé en versions avec 3 ou 4 Go de RAM.

Le stockage interne est de 32 ou 64 Go avec un emplacement pour une carte micro SD pour l’extension. Le processeur est un MediaTek Helio P22, une puce octa-core. La rumeur suggère que le smartphone sera doté d’un port casque de 3,5 mm, de deux microphones et d’un tuner FM. L’alimentation est assurée par une batterie d’une capacité de 4000 mAh non amovible. La rumeur suggère que le prix du Nokia G10 sera de 139 € pour la version avec trois 3 Go de RAM et 32 Go de stockage.