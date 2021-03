Huawei introduit des PC de bureau Mate Station S en Europe à partir de 649 euros

Le fabricant chinois Huawei peut difficilement vendre des smartphones en raison des sanctions américaines persistantes. L’entreprise commence donc maintenant à introduire d’autres produits : l’un d’entre eux est le premier PC de bureau de Huawei pour l’Europe, la Mate Station S.

La Huawei Mate Station S est essentiellement un PC de bureau compact conçu pour un usage bureautique, il n’est donc pas livré avec une carte graphique dédiée pour les fans de jeux. Le système est basé sur un processeur AMD Ryzen, et devrait être disponible en Europe à partir du mois de juin avec un prix recommandé officiel de 649 €.

La Huawei Mate Station S utilise une puce AMD Ryzen 5 4600G, qui est un SoC hexa-core à 12 threads avec une horloge de base de 3,7 GHz. AMD précise que la fréquence d’horloge maximale est de 4,2 GHz. La puce utilise l’architecture Zen2 et fonctionne avec une dissipation d’énergie maximale de 65 watts — et est donc bien entendu refroidie activement.

La sortie graphique est gérée par une puce Radeon IPG de 1900 MHz avec 7 cœurs, donc au moins les jeux simples devraient être utilisables sans problème. En outre, Huawei a installé 16 Go de RAM dans deux modules ainsi qu’un SSD M.2 connecté via PCIe x4 NVMe dans la version de base du Mate Station S pour les marchés hors Chine, du moins dans les versions connues à ce jour. Les autres caractéristiques comprennent un port Gigabit Ethernet, deux ports USB 3.2 Gen 1, deux ports USB 2.0, une sortie HDMI et les ports audio habituels. Le WLAN Gigabit à double bande et le Bluetooth 5.0 est également intégré. Le tout est regroupé dans un boîtier de seulement 29 cm de haut, ce qui en fait un système extrêmement compact et très performant.

Windows 10 Home dans sa version 64 bits fonctionne comme système d’exploitation.

Un ensemble complet

Le Mate Station S de Huawei est livré avec un écran IPS de 23,8 pouces offrant une résolution full HD de 1 920 x 1 080 pixels, un rapport écran/corps de 90 %, un format 16:9 et une couverture de 72 % de la gamme de couleurs NTSC. Le moniteur est également certifié par TÜV Rheinland pour le confort des yeux.

L’ordinateur de bureau est également livré avec une souris filaire et un clavier. Le clavier a été spécialement conçu pour cette machine avec une texture métallique, des touches de 2,5 mm et des commutateurs en forme de ciseaux qui offrent une meilleure expérience de frappe. Le clavier dispose également d’un scanner d’empreintes digitales, ainsi que de la prise en charge de la fonction de partage et de connexion d’une seule touche de Huawei pour transférer rapidement les fichiers de votre smartphone vers le PC.