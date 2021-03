OPPO dépasse Huawei pour prendre la tête du marché chinois des smartphones

Selon les chiffres de Counterpoint Research, OPPO a gravi les échelons, et elle est devenue la marque de smartphone la plus vendue en Chine pour la toute première fois. Le rapport de Counterpoint indique que OPPO a réussi à s’emparer de 21 % du plus grand marché de smartphones au monde en janvier, devant Vivo et Huawei, qui ont toutes deux atteint 20 %. Apple et Xiaomi complètent le top 5 avec 16 % chacun.

« OPPO a réussi à repositionner ses gammes de produits en 2020. Le changement de marque de la série Reno et le lancement d’un appareil plus performant à un prix inférieur à celui de son prédécesseur ont aidé OPPO à s’emparer du marché des produits haut de gamme abordables. La forte dynamique de la série A dans le marché de milieu de gamme a renforcé le portefeuille de produits de OPPO et a permis de répondre à la demande 5G en Chine dans une large gamme de prix. Le déclin de Huawei a également contribué à cette évolution ».

Les ventes de OPPO ont augmenté de 26 % en glissement annuel et de 33 % par rapport au mois précédent. Counterpoint affirme que la nouvelle série Reno 5 a été lancée avec succès grâce à de meilleures spécifications à un prix inférieur à celui de la précédente Reno 4.

Mais pour que OPPO gagne des parts de marché, il faut que quelqu’un les perde, et le rapport montre que les problèmes de smartphones de Huawei s’installent également en Chine. Selon Counterpoint, Huawei s’est davantage concentré sur le marché haut de gamme en raison de la pénurie de composants provoquée par les sanctions américaines, si bien que les distributeurs chinois se sont tournés vers d’autres marques pour le volume.

La vente de Honor par Huawei, qui a également été déclenchée par les sanctions, va encore réduire sa part de marché, Honor étant désormais considéré comme un concurrent plutôt que comme un atout. Son stock de composants clés s’est épuisé et elle ne pourra plus se procurer de composants pour smartphones 5G. Plus de 65 % des appareils vendus en Chine au quatrième trimestre 2020 étaient compatibles avec la technologie 5G. Toute absence de modèles 5G réduit la taille du marché adressable pour Huawei en Chine alors que l’absence de services Google fait de même pour les appareils 4 G.

Une tendance pour 2021

Ces chiffres ne concernent qu’un mois, mais Counterpoint s’attend à ce que la part de marché de Huawei continue à baisser tout au long de l’année 2021. OPPO cherchera à capitaliser sur cette opportunité avec le lancement de son dernier smartphone phare, le Find X3 Pro, qui sera annoncé jeudi.

Xiaomi est la société qui bénéficie le plus du déclin de la part de Huawei en ligne, tandis que OPPO et Vivo ont capturé le segment hors ligne. À son apogée, Huawei comptait plus de 10 000 magasins de détail et d’expérience dans toute la Chine. Ce nombre est en baisse depuis le quatrième trimestre 2020. À moins que les sanctions américaines ne soient assouplies, la tendance à la baisse de Huawei se poursuivra jusqu’en 2021, les autres constructeurs gagnant des parts de marché grâce à l’écart créé par son déclin.