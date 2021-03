Le Snapdragon 888 avec la 5G optionnelle pourrait signifier des flagships moins chers

On peut dire que Qualcomm est le roi des processeurs mobiles. Les produits phares de la gamme « Premium » sont plus ou moins définis par la façon dont ils sont équipés de la dernière puce Snapdragon de la série 8, mais cela détermine également une partie du coût que les consommateurs devront supporter au final.

Qualcomm dispose actuellement de deux jeux de puces phares sur le marché, sans compter les anciennes puces Snapdragon qui ont propulsé les vaisseaux phares d’autrefois. Entre le Snapdragon 888, le processeur haut de gamme, et le Snapdragon 870, le Snapdragon 865+ overclocké, Qualcomm répond déjà à différentes gammes de prix. Aujourd’hui, il semble que le fabricant de puces prépare un autre SoC phare qui pourrait rendre les smartphones ultra-premium plus abordables.

Les deux dernières générations, en particulier, ont été plus chères que d’habitude parce qu’elles comportaient déjà un modem 5G. Cependant, cette année, Qualcomm pourrait prendre du recul avec un Snapdragon 888 qui donnera aux fabricants le choix de passer ou non à la 5G.

L’intégration de la 5G dans le SoC (System-on-Chip) est en partie une stratégie visant à pousser l’adoption de la 5G sur le marché. C’est également une stratégie commerciale visant à garantir la vente d’un plus grand nombre de modems 5G, puisqu’un modem est de toute façon fourni avec chaque plateforme Snapdragon. Cela dit, les stratégies de Qualcomm ont pu se retourner contre de nombreux OEM, y compris Google, qui ont opté pour la série 7 de Snapdragon, une série « moins noble », également dotée de capacités 5G, mais à un prix inférieur.

Selon Roland Quandt, Qualcomm pourrait travailler cette année sur un Snapdragon 888 plus abordable. Au lieu du SM8350 déjà disponible, celui-ci portera le numéro de modèle SM8325. Bien qu’il ne parle pas de toutes les différences, il note qu’il n’y a pas de modem Snapdragon 5G intégré dans le SM8325.

Qualcomm has a lower end derivate of the Snapdragon 888 (SM8350) in the works. SM8325 is the model number and there seems to be NO integrated 5G modem on this one. #CheapFlagshipPhones

—Roland Quandt (@rquandt) March 8, 2021