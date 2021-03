Les spécifications du Surface Laptop 4 de Microsoft incluent des puces Intel et AMD

Microsoft a récemment lancé la Surface Pro 7+, un nouvel appareil spécifiquement destiné aux entreprises, et il s’avère qu’une autre version importante est prévue pour le printemps. Il s’agit plus précisément du Surface Laptop 4, un tout nouveau modèle Surface qui sera évidemment accompagné de mises à jour substantielles sous le capot. Pendant un certain temps, le Surface Laptop 3 de Microsoft a été l’un des meilleurs ordinateurs portables que l’on pouvait acheter, et son successeur est évidemment très attendu.

Un rapport de WinFuture nous donne un premier aperçu de la nouvelle gamme de processeurs qui équipera le Surface Laptop 4, et si la fuite est exacte, alors l’appareil est sur le point d’être mis à niveau de manière assez importante.

Avant tout, il est intéressant de savoir que le Surface Laptop 4 continuera à être proposé en versions 13 et 15 pouces, tout comme le modèle actuel. Et bien sûr, les deux modèles seraient disponibles avec des puces Intel et AMD, selon la source citée.

Les puces Intel de dernière génération seraient proposées, à savoir les processeurs Intel Core i5-1145G7 et Intel Core i7-1185G7 (une version i3 ne serait pas lancée, semble-t-il), avec une configuration haut de gamme pour disposer de pas moins de 32 Go de RAM et de 1 To de stockage.

En ce qui concerne les versions AMD, Microsoft optera pour l’AMD Ryzen 5 4680U et l’AMD Ryzen 7 4980U, bien que cette fois, la quantité maximale de RAM disponible sur un Surface Laptop 4 soit de 16 Go, tandis que pour le stockage, le maximum que vous pourrez obtenir est de 512 Go.

Les dernières générations de puces Intel et AMD

Hormis les puces, il semble que très peu de choses changent entre le Surface Laptop 3 et le Laptop 4. Tous les modèles ont un écran avec un ratio 3:2. La résolution de l’appareil de 13,5 pouces sera de 2 256 x 1 504 pixels, et celle du 15 pouces sera de 2 496 x 1 664 pixels. Ce sont les mêmes résolutions que celles du Surface Laptop 3. Le format d’image 3:2 est un élément essentiel des produits Surface de Microsoft depuis quelques années maintenant.

Inutile de dire que Microsoft est restée complètement discrète sur tout ce qui concerne le Surface Laptop 4, et bien que cette fuite précoce nous donne un aperçu de ce que l’on peut attendre du processeur nous ne savons toujours pas si la société prévoit une conception plus moderne ou non. Si ces fuites sont authentiques, je m’attends à ce que Microsoft adopte pour le Surface Laptop 4 la même approche que pour le Surface Book 3 au printemps dernier, c’est-à-dire qu’elle augmente la puissance des puces avec des modifications minimales du châssis.

L’une des plus grandes déceptions sur la Surface Pro 7+ était le design quelque peu dépassé avec les mêmes grands bords d’écran que ceux utilisés sur les précédents modèles Pro. Autrement dit, tout le monde espère que le Surface Laptop 4 sera lancé avec un look plus raffiné dans l’ensemble.