Les OPPO Find X3 Pro, Find X3 Neo et Find X3 Lite ont fait l’objet d’une fuite majeure

Dans quelques jours, OPPO dévoilera officiellement son premier fleuron pour l’année. Mais avant que cela n’arrive, une seule fuite peut avoir révélé tout ce qu’il y a à savoir sur non pas un, mais trois smartphones sous la bannière OPPO Find X3. Bien que OPPO ait encore quelques surprises à montrer — je l’espère, sans parler des confirmations de ces détails non officiels, cette fuite massive montre déjà ce à quoi les fans et les clients de la marque peuvent s’attendre, et c’est assez intéressant en plus.

Habituellement, on s’attendrait à ce que les variantes d’une même série de smartphones diffèrent surtout par leur taille et leurs caractéristiques. Bien que cela soit toujours vrai ici, OPPO a étonnamment fait en sorte que les trois modèles OPPO Find X3 aient également un aspect différent.

La plus grande surprise est le OPPO Find X3 Pro qui possède ce que l’on peut probablement mieux décrire comme une « colline » de caméra au lieu d’une « bosse » de caméra. Le Find X3 Neo et le Find X3 Lite sont de conception plus conventionnelle, avec heureusement des bosses de caméra plus petites et plus étroites.

Tous trois ont quatre capteurs photo à l’arrière bien que, bien sûr, le Find X3 Pro obtient les meilleurs capteurs photo avec un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels, un téléobjectif de type périscope de 13 mégapixels, un capteur photo macro de 5 mégapixels et un capteur ultra-large de 50 mégapixels.

Le Find X3 Neo est équipé d’un simple téléobjectif, tandis que le Find X3 Lite perd tout cela et échange un capteur de profondeur de 2 mégapixels à la place.

Des différences aussi sous le capot

Les trois appareils diffèrent également en matière de spécifications, le Find X3 Pro fonctionnant avec le dernier Snapdragon 888 de Qualcomm, le Find X3 Neo recevant le Snapdragon 865, une puce datant de 2019, et le Find X3 Lite restant avec un Snapdragon 765 G. Cependant, cela signifie que tous les trois sont au moins capables d’offrir la 5G, malgré les différences de performances. Le Find X3 haut de gamme est également doté du plus grand écran de 6,7 pouces avec une résolution Quad HD+ et d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que les deux autres sont dotés d’écrans d’une résolution full HD+ à 90 Hz de taille presque analogue.

Les trois smartphones fonctionneront avec la surcouche logicielle ColorOS 11.2 de OPPO basée sur Android 11, ce qui devrait rassurer les fans d’Android qui veulent les dernières versions. Bien sûr, nous devrons attendre pour connaître les détails de la disponibilité et, surtout, les prouesses photographiques dont les smartphones seront capables, en particulier le OPPO Find X3 Pro.