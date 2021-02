Le rendu du Xiaomi Mi 11 Lite suggère une conception analogue au Mi 11

Bien que le Xiaomi Mi 11 Lite n’a pas été lancé aux côtés du Xiaomi Mi 11 standard lors de la cérémonie de lancement de ce dernier, le smartphone continue de faire parler de lui, ce qui laisse supposer qu’il est toujours en route. Et, la dernière fuite laisse entrevoir un rendu de haute qualité montrant entièrement le design du du supposé Mi 11 Lite.

Partagée par Digital Chat Station (une fuite avec de solides antécédents), cela semble être un rendu officiel pour la presse. On y voit un smartphone dont le design est très analogue à celui du Xiaomi Mi 11 standard, avec un bloc de caméra à triple objectif à l’arrière, une caméra frontale logée dans le trou de l’écran, et un aspect général presque identique à celui de son grand frère.

Cependant, alors que le Mi 11 a un écran à bords incurvés, le Xiaomi Mi 11 Lite est montré avec un écran plat, ce qui pourrait lui donner un aspect très différent de l’avant. Le Mi 11 Lite semble avoir un menton légèrement plus épais sous l’écran, bien que ce soit léger.

Pour l’instant, il est important de prendre cette fuite avec des pincettes, d’autant plus qu’une fuite antérieure montrait un capteur photo de conception légèrement différente. Mais le reste de la conception était analogue, et cette dernière source semble plutôt fiable. Autrement dit, voici à quoi le Xiaomi Mi 11 Lite pourrait ressembler.

Cette fuite n’apporte aucune nouvelle sur les spécifications, mais de précédentes fuites indiquent soit un processeur Snapdragon 755G ou Snapdragon 732G (qui devraient tous deux sont de milieu de gamme, mais le premier n’a pas encore été annoncé et le second ne prend pas en charge la 5G), couplé à une caméra principale de 64 mégapixels, une caméra secondaire capable d’un zoom optique 5x, un écran d’une résolution full HD+, de 128 Go de stockage et 6 Go de RAM.

Une annonce avec des modèles plus premium ?

Tout cela ressemble à un déclassement du Xiaomi Mi 11 standard, mais adapté à un smartphone dont le nom est « Lite ».

J’espère que nous connaîtrons bientôt les caractéristiques techniques, mais pour l’instant, nous ne savons pas exactement quand le Xiaomi Mi 11 Lite sera lancé. Une fuite suggère le mois de mars, mais cette source n’a pas beaucoup d’antécédents. Cependant, lorsqu’il sera lancé, il pourrait arriver aux côtés du Mi 11 Pro et peut-être même du Mi 11 Ultra, donc il y a potentiellement beaucoup plus de Mi 11 en route.