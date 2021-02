Microsoft lancera la Surface Pro 8 et son nouveau design fin 2021

Microsoft a déjà lancé la Surface Pro 7+ au début de l’année, et alors que tout le monde s’attendait à ce que cet appareil soit un modèle entièrement nouveau, il ne fait aucun doute que le géant du logiciel a pris tout le monde par surprise avec une mise à niveau plutôt subtile axée sur un nouveau matériel et un même design.

Il va donc sans dire que de nombreuses personnes ont été déçues de voir la gamme Surface Pro rester fidèle à un design plutôt dépassé, surtout si l’on tient compte des énormes bords d’écran qui ne semble pas disparaître à ce jour. En effet, la gamme Surface Pro de Microsoft est sortie depuis un certain temps et commence à paraître dépassée.

Mais, ne vous y trompez pas, Microsoft travaille déjà sur une version plus moderne de sa Surface Pro, et selon un récent rapport, celle-ci devrait être présentée dès la seconde moitié de 2021.

En d’autres termes, Microsoft est toujours en train de planifier la très attendue Surface Pro 8, et si tout se passe comme prévu, elle pourrait voir le jour dans les derniers mois de l’année. Selon le rapport, Microsoft pourrait organiser un événement en octobre ou novembre pour le lancement de la Surface Pro 8. La pandémie pourrait bien du passé d’ici là et nous pourrions enfin assister à un véritable événement physique cette fois-ci.

Généralement, le géant du logiciel basé à Redmond annonce les nouveaux modèles Surface à l’automne, soit en octobre ou en novembre, et nous devrions donc voir la nouvelle Surface Pro 8 annoncée officiellement vers la fin de l’année 2021. Cet appareil bénéficiera également des derniers processeurs et de 32 Go de RAM, mais contrairement à la Surface Pro 7+, elle va également se vanter d’un nouveau design, ce qui, je suppose, la rapprochera de l’élégante Surface Pro x.

Enfin un nouveau design ?

Bien sûr, la Surface Pro 8 sera également accompagnée d’une mise à niveau matérielle massive, mais ce que tout le monde va probablement adorer, c’est le nouveau design qui comprendra très probablement des bords d’écran plus minces et un rapport écran/châssis plus important. En d’autres termes, la Surface Pro 8 aura un aspect bien plus moderne que ses prédécesseures, ce qui est tout à fait logique pour un produit lancé en 2021.

Cependant, pour l’instant Microsoft est restée complètement discrète sur tout ce qui concerne la nouvelle gamme Surface, il vaut donc mieux prendre ces rapports avec des pincettes pour l’instant. De plus amples informations seront probablement diffusées sur le Web à l’approche de la date de lancement. Le moment du lancement pourrait s’avérer crucial et la frénésie d’achat des vacances de Noël serait alors à son apogée. Une nouvelle variante de la Surface Pro au nouveau design attirera énormément l’attention.