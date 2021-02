La série d’iPhone 13 pourrait encore conserver un modèle « mini »

Plusieurs rapports qui ont fait la une des journaux ces dernières semaines ont laissé entendre que les ventes de l’iPhone 12 mini sont pour le moins décevantes, Apple étant censé ajuster la production chez certains de ses fournisseurs pour tenter d’aligner la production sur la demande.

En d’autres termes, Apple pense avoir construit davantage d’iPhone 12 mini qu’elle ne peut en vendre. Elle a donc demandé à ses fournisseurs de réduire la production et de se concentrer plutôt sur le modèle Pro qui se vend apparemment beaucoup mieux ces jours-ci.

Certains ont donc affirmé qu’Apple abandonnerait complètement l’iPhone 12 mini, d’autant plus que la société travaillerait sur un autre modèle d’iPhone SE qui pourrait être lancé dès cette année.

Mais d’après Jon Prosser, une célèbre source d’informations sur les produits d’Apple, ce n’est pas ce que veut faire le géant technologique basé à Cupertino, car la société s’est engagée à conserver le modèle mini pendant au moins un an de plus. En d’autres termes, nous aurons toujours un iPhone 13 mini à l’automne, et il est fort probable qu’il continuera à être équipé d’un écran de 5,4 pouces, tout comme la version originale.

En attendant, la rumeur suggère qu’Apple pourrait renoncer au nouvel iPhone SE qui devait être mis en vente au printemps, bien que pour l’instant, cela reste évidemment une information non confirmée.

Un iPhone SE Plus, et non SE

Le raisonnement d’Apple est pourtant logique : l’iPhone SE cannibalise l’iPhone 12 mini, car il est doté d’un écran plus petit, ce qui en fait une alternative moins onéreuse pour ceux qui veulent un petit iPhone. Néanmoins, si l’iPhone SE 3 ne sortira pas en 2021, un iPhone SE Plus, une version plus grande de l’iPhone SE de 2020, pourrait voir le jour. Quoi qu’il en soit, les fans d’iPhone qui veulent un appareil de petite taille en 2021 n’auront peut-être qu’une seule option : l’iPhone 13 mini.

Pour l’instant, il y a beaucoup de discussions à huis clos chez Apple, donc le plus sûr est de tout prendre toutes ces informations avec des pincettes, au moins jusqu’au printemps, quand on saura enfin si une nouvelle variante de l’iPhone SE arrivera ou non.