Xiaomi lance sa gamme Redmi Note 9 en Chine, probablement la série Redmi Note 10 en France

Bien que la série Redmi Note 9 soit en vente en France, c’est aujourd’hui que la société a lancé cette série populaire axée sur les petits budgets en Chine avec une caractéristique clé, la 5G. Cependant, la série Redmi Note 9 en Chine est complètement différente de celle lancée plus tôt cette année en France. En effet, Xiaomi essaie de rendre la connectivité 5G accessible à un plus grand nombre de personnes avec le Redmi Note 9 Pro 5G et le Note 9 5G dans son pays d’origine.

Xiaomi a souvent été créditée pour avoir apporté des spécifications et des caractéristiques haut de gamme à de nouveaux prix plus bas. Le nouveau Redmi Note 9 Pro 5G bat tous les précédents records avec des caractéristiques bien supérieures à sa gamme de prix. Il est rejoint par le Redmi Note 9 5G et le Redmi Note 9 4G, touchant plusieurs segments à la fois.

Bien qu’ils soient lancés sous une dénomination connue en France, il se murmure qu’ils seront lancés dans le monde sous le nom de série Redmi Note 10 au début de l’année 2021, mais les informations à ce sujet sont rares pour le moment.

Redmi Note 9 Pro 5G : spécifications

Ce smartphone est une version remaniée du Mi 10 T Lite, qui a été lancé en Europe au début de l’année. Mais il apporte un petit plus dans le domaine de la photo. Le design reste inchangé et le Redmi Note 9 Pro 5G est doté d’un verre Gorilla Glass 5 sur les deux faces, d’un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté et de deux haut-parleurs stéréo.

Le Redmi Note 9 Pro remplace l’appareil photo principal de 64 mégapixels à bord du Mi 10T Lite par un capteur principal de 108 mégapixels. C’est le premier smartphone de la série Redmi Note avec un capteur photo de 108 mégapixels. C’est le capteur ISOCELL HM2 de Samsung qui a été dévoilé en septembre dernier. Vous aurez également un capteur ultra-large de 8 mégapixels avec un angle de vision de 120 degrés, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels à l’arrière.

Sous le capot, la Redmi Note 9 Pro 5G est alimentée par le processeur Snapdragon 750 G. Il obtient un score impressionnant de 351 232 points au test de benchmark AnTuTu. Le processeur est ici couplé à une mémoire vive de 8 Go et à un stockage intégré de 256 Go (extensible jusqu’à 512 Go par une carte micro SD). L’appareil fonctionne sous Android 11 avec MIUI 12 prêt à l’emploi.

Le smartphone est équipé d’une batterie de 4 820 mAh avec une charge rapide de 33 W, ce qui est une aubaine pour les utilisateurs. Pour ce qui est de la façade, le Redmi Note 9 Pro est équipé d’un écran LCD de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran offre une résolution de 2 400 x 1 080 pixels, un taux de réponse tactile de 240 Hz, une prise en charge HDR10 et une découpe de type « punch-hole » avec un capteur de 16 mégapixels au centre.

Le Redmi Note 9 Pro est également équipé d’une prise casque de 3,5 mm, d’un port USB Type-C, d’un port NFC, d’un indice de protection IP53 et de bien d’autres caractéristiques. Il sera disponible en trois coloris.

Redmi Note 9 5G : spécifications

La Redmi Note 9 standard a presque le même design que la variante Pro. Il s’agit simplement de la découpe de la caméra frontale qui a été déplacée du centre vers le haut à gauche. À l’exception du processeur Dimensity 800U compatible 5G qui alimente cet appareil, le reste des spécifications sont analogues à la variante indienne du Redmi Note 9.

Le Redmi Note 9 5G est doté d’un écran LCD Full HD+ de 6,53 pouces avec un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz, d’une caméra de 13 mégapixels en façade. La caméra circulaire située à l’arrière est pilotée par un capteur primaire de 48 mégapixels. Il est couplé à un capteur ultra large de 8 mégapixels avec un angle de vision de 118 degrés et un objectif macro de 2 mégapixels.

Le smartphone est équipé de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’une énorme batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18 W. Vous trouverez également une prise casque de 3,5 mm, un port USB-C, du Bluetooth 5.1 et du Wi-Fi 5 comme options de connectivité.

Redmi Note 9 4G : spécifications

La Redmi Note 9 4G présente un design différent avec un panneau arrière en polycarbonate brillant et une encoche en forme de goutte d’eau sur le devant. L’appareil est équipé d’une énorme batterie de 6 000 mAh, mais il ne pèse que 198 grammes et mesure 9,6 mm d’épaisseur.

La conception, les caractéristiques techniques et les dimensions sont suffisantes pour deviner que le POCO M3 est une version légèrement remaniée du Redmi Note 9 4G. Ce smartphone comprend un écran de 6,53 pouces avec une résolution de 2 340 x 1 080 pixels, une protection en verre Gorilla Glass 3, et une caméra frontale de 8 mégapixels logée dans l’encoche en forme de goutte d’eau.

Tout comme le POCO M3, le Redmi Note 9 4G est alimentée par le processeur Snapdragon 662. Cependant, il est couplé à davantage de RAM et de stockage, respectivement jusqu’à 8 Go et jusqu’à 256 Go en Chine. La configuration de caméra arrière est pilotée par un capteur de 48 mégapixels, mais apporte une amélioration sous la forme d’un objectif ultra-large de 8 mégapixels avec un angle de vision de 120 degrés. Il est plus performant qu’un capteur photo macro de 2 mégapixels. La troisième caméra à bord est un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Prix et disponibilité

Le prix du Redmi Note 9 Pro a été fixé à 1 599 CNY (~ 200 euros) pour la variante de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Les variantes 8 Go +128 Go et 8 Go + 256 Go sont respectivement vendues à des prix de 1 799 CNY (~ 230 euros) et 1 999 CNY (~ 250 euros). En revanche, le Redmi Note 9 5G est vendu à partir de 1 299 CNY (~ 165 euros) pour la variante de base 6 Go et 128 Go de stockage. Pour les variantes 8 Go + 128 Go et 8 Go + 256 Go, vous devrez débourser respectivement 1 499 CNY (~ 190 euros) et 1 699 CNY (~ 215 euros). Enfin, le Redmi Note 9 4G est vendu à partir de 999 CNY (~ 130 euros) pour la variante de base 4 Go et 128 Go.

Ces variantes de Redmi Note 9 5G seront très probablement limitées au marché chinois. Le Redmi Note 9 4G pourrait être lancée ailleurs dans le monde aux côtés du Poco M3 avant la fin de l’année.