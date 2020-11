POCO lance le POCO M3, avec une triple caméra, à partir de 159,90 €

Quelques mois à peine après le lancement du POCO M2 Pro, le géant chinois a dévoilé aujourd’hui son successeur. Le POCO M3 a fait ses débuts mondiaux avec un tout nouveau design d’apparence familière, un processeur Snapdragon, une caméra principale de 48 mégapixels et une massive batterie sous le capot.

Comme je l’ai déjà mentionné lors d’une fuite, le POCO M3 est équipé d’un bloc de caméra qui ressemble étrangement à celui du OnePlus 8T Cyberpunk Edition. Le module rectangulaire à gauche s’étend sur toute la largeur du smartphone à l’arrière. La société vous propose également une finition en faux cuir anti-traces de doigts pour une meilleure prise en main et un plus grand confort.

Le système de triple caméra à l’arrière est piloté par un capteur primaire de 48 mégapixels, ainsi qu’un objectif macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. C’est un peu décevant, car j’aurais préféré un capteur ultra-large de bonne qualité à un objectif macro de qualité inférieure. Quoi qu’il en soit, vous trouverez également sur ce smartphone toutes les fonctionnalités de l’application Appareil photo de Xiaomi, à savoir un mode Pro, un mode Portrait et un mode Nuit, des filtres, et bien d’autres choses encore.

Le smartphone comprend un écran LCD IPS de 6,53 pouces avec un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. L’écran offre une résolution full HD+, soit 2 400 x 1 080 pixels, et une encoche en forme de goutte d’eau, qui loge un capteur de 8 mégapixels, sur la partie supérieure. Vous trouverez à bord un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté, qui sert également de bouton d’alimentation.

Passage chez Qualcomm

Sous le capot, le POCO M3 remplace le processeur MediaTek Helio G80 par le processeur Snapdragon 662 de Qualcomm — le même que celui du realme 7i. Qualcomm a dévoilé ce processeur en début d’année, aux côtés du Snapdragon 460 qui équipe le OnePlus Nord N100. Le processeur est couplé à 4 Go de mémoire vive LPDDR4x et jusqu’à 128 Go de stockage intégré UFS 2.2. Il peut être étendu jusqu’à 512 Go par un emplacement pour carte micro SD dédié.

De plus, le POCO M3 est équipé d’une énorme batterie de 6 000 mAh avec un support de charge rapide de 18 W par le port USB-C. L’appareil fonctionne sous Android 11 avec la surcouche MIUI 12 de POCO. Il est également équipé d’une prise casque de 3,5 mm, du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi 802.11 ac pour compléter les options de connectivité.

Prix et disponibilité

Le POCO M3 est vendu au prix de 159,90 euros pour la variante de base 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, tandis que la variante haut de gamme avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage vous coûtera 179,90 euros. Si vous décidez d’acheter le smartphone lors du Black Friday — du 27 au 30 novembre — vous bénéficierez d’une remise de 30 euros sur chacun des modèles.

Le smartphone sera disponible en trois variantes de couleur, à savoir le Bleu Glacier, Jaune POCO et Noir Intense. Il sera en vente à partir du 27 novembre.