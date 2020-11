L’iPad Pro 2021 d’Apple pourrait être équipé du support 5G mmWave

Bien qu’il soit difficile de surpasser les vagues qu’Apple a faites avec sa propre puce Apple M1cette année, sa gamme d’appareils du début d’année 2021 ne sera pas non plus en reste. Il y aura de nouveaux iPad Pro qui utiliseront une nouvelle technologie d’affichage, mais ce ne sera peut-être pas son seul élément clé. Selon les dernières informations, ces iPad haut de gamme n’auront pas seulement un support de la 5G ni même d’une 5G mmWave. En effet, elles seront en fait les premières à tester l’antenne 5G interne d’Apple ou AiP (antenna-in-package).

L’iPad Pro est peut-être l’appareil non-Mac le plus puissant qu’Apple fabrique, mais il est en baisse ces derniers temps. Le nouvel iPad Air, de quatrième génération, est doté d’un processeur plus récent, et l’iPad Pro a toujours un écran LCD, bien que le taux de rafraîchissement soit de 120 Hz. Cela signifie toutefois que Apple lancera bientôt un nouvel iPad Pro et, si l’on en croit les rumeurs, ce sera l’une des tablettes les plus puissantes qui existent.

Un nouveau rapport de DigiTimes, citant des sources industrielles, affirme que, non seulement l’iPad Pro 2021 sera équipé du nouvel écran mini-LED (ce dont on a entendu parler à plusieurs reprises), mais qu’il sera également compatible avec les ondes millimétriques 5G. C’est déjà le cas du nouvel iPhone 12 grâce aux modems de Qualcomm utilisés dans ces smartphones.

Cependant, selon le rapport, les iPad Pro de l’année prochaine n’utiliseront pas les modems de Qualcomm. Apple a travaillé sur sa propre antenne 5G interne (AiP) pour la gamme d’iPhone 2021, et le rapport affirme que cette AiP apportera également un support 5G mmWave aux iPad Pro de l’année prochaine.

C’est à peu près le même type de 5G que les modèles d’iPhone 12 de cette année prennent en charge exclusivement aux États-Unis. La différence est que les iPad Pro 2021 utiliseront un composant construit par Apple elle-même. Ce succès dans un composant 5G est en fait essentiel pour les objectifs d’autonomie d’Apple. Il s’agit d’un petit, mais important pas vers la construction de son propre modem 5G qui lui donnera enfin son indépendance par rapport à des sociétés tierces comme Qualcomm.

Un lancement premier semestre 2021

Concernant l’écran mini-LED, ce type de rétroéclairage permettrait à Apple d’éclairer ou d’assombrir des zones spécifiques de l’écran plutôt que d’avoir une configuration tout ou rien. Cela améliorera l’expérience visuelle, notamment en augmentant le contraste de l’iPad Pro. Quant à la date à laquelle nous pouvons nous attendre à voir ces nouveaux iPad Pro, de nombreux rapports, dont ceux de Ming-Chi Kuo et de DigiTimes lui-même, suggèrent que le géant Cupertino lancera de nouveaux iPad Pro au cours du premier semestre 2021.

Il va sans dire qu’il faut prendre ces informations avec des pincettes, jusqu’à ce que nous obtenions des détails plus concrets, ou quelques autres rapports corroborant la disponibilité des ondes 5G mm sur les appareils iPad Pro de l’année prochaine.