Xiaomi lance son nouveau flagship Mi 10T Pro, et ses Mi 10T et Mi 10T Lite

Xiaomi a annoncé le Mi 10T Pro, son dernier flagship. L’appareil suit la stratégie de l’année dernière, où le Mi 9 a été suivi d’un Mi 9T Pro, avec un accent plus prononcé sur les spécifications. Le Mi 9T Pro a été l’un des meilleurs smartphones 2019 sur les marchés où il était disponible, donc les attentes devraient être élevées pour le 10T Pro.

Les deux caractéristiques les plus remarquables du Mi 10T Pro sont son écran et sa batterie. Il utilise un écran LCD de 6,67 pouces d’une résolution 1080p au format 20:9 avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Malheureusement, comme l’écran utilise un panneau LCD, le capteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation plutôt qu’à l’écran.

En ce qui concerne la batterie, Xiaomi a réussi à intégrer un batterie d’une capacité de 5 000 mAh dans le Mi 10T Pro, ce qui le place loin devant la plupart des appareils phares concurrents. Le smartphone est certainement un peu plus épais que le Mi 10 Pro, à 9,33 mm contre 9 mm, mais à 218 g, il n’est pas excessivement encombrant. Xiaomi inclut également un chargeur rapide USB-C de 33 W dans la boîte.

Le reste de la fiche technique est assez standard pour un smartphone visant à fournir de hautes performances à un coût vraisemblablement relativement bas. Il y a un processeur Snapdragon 865, évidemment le modem 5G, 8 Go de RAM, 128 Go ou 256 Go de stockage interne, un solide système de retour haptique, des haut-parleurs stéréo et un caméra de 20 mégapixels en façade.

Le Mi 10T Pro dispose d’un capteur primaire de 108 mégapixels, comme sur le Mi 10 Pro, mais l’objectif est logé dans un grand bloc de caméra. Les quatre modules plus petits en dessous sont un capteur ultra-large de 13 mégapixels, un capteur photo macro de 5 mégapixels, et un flash LED.

Mi 10T et Mi 10T Lite

Il existe également une variante non Pro, le Mi 10T. Les seules différences semblent être un capteur principal de 64 mégapixels et 6 Go de RAM. Un autre smartphone, le Mi 10T Lite, est un appareil différent, avec une puce Snapdragon 750G, une batterie d’une capacité de 4 820 mAh et un écran LCD de 120 Hz.

Le Mi 10T Pro sera disponible à partir du 26 octobre 2020 en deux variantes : 8 Go de RAM et 128 Go de stockage à 569,90 euros et 8 Go de RAM et 256 Go de stockage à 599,90 euros. Les coloris sont Gris Lunaire, Noir Cosmique et Bleu Aurore. Le Mi 10T sera disponible à partir du 26 octobre 2020 au prix de 499,90 euros (6 Go de RAM et 128 Go de stockage) dans les coloris Gris Lunaire, Noir Cosmique et Bleu Aurore.

Le Mi 10T Lite sera disponible à partir du 26 octobre 2020 également en deux options, 6 Go de RAM et 64 Go de stockage à 299,90 euros, et 6 Go de RAM et 128 Go de stockage à 329,90 euros. Les couleurs disponibles sont le Gris Perle, Bleu Azur et Or Rose