Le rendu du Poco M3 s’affiche avec un design analogue à celui de OnePlus 8T Cyberpunk Edition

L’arrivée du Poco M3 est confirmée pour la semaine prochaine, le 24 novembre. Avant d’obtenir des teasers officiels de la société, la conception et les principales spécifications du Poco M3 ont fait l’objet d’une fuite. Le rendu a été partagé par 91 Mobiles. Cet appareil sera le troisième smartphone de la gamme M de Poco après le Poco M2 et le Poco M2 Pro.

D’emblée, vous pouvez remarquer que le panneau arrière du Poco M3 ressemble beaucoup à un smartphone OnePlus en édition limitée. Le module de la caméra étendu avec la marque Poco nous rappelle le OnePlus 8T Cyberpunk Edition, qui a fait ses débuts en Chine au début du mois. Le module de caméra s’étend sur toute la largeur du panneau arrière.

En effet, le haut du panneau arrière comporte un grand bloc rectangulaire qui loge la triple caméra arrière, un flash LED et la marque Poco. On peut également voir un capteur d’empreintes digitales à l’arrière, et les boutons de volume sont présents sur le côté droit de l’appareil.

La Poco M3 semble inclure une configuration à triple caméra à l’arrière, qui sera notamment composée d’un capteur primaire de 48 mégapixels. Il sera accompagné d’un capteur ultra-large et d’un capteur macro. Cela peut être considéré comme un déclassement par rapport au Poco M2, qui offre une configuration de caméra à quadruple capteur photo à l’arrière.

Pour ce qui est de l’avant, le Poco M3 est doté d’une encoche en forme de goutte d’eau. Il s’agirait d’un écran de 6,53 pouces d’une résolution full HD+. Le rapport ne mentionne pas de taux de rafraîchissement élevé, on peut donc supposer qu’il s’agira d’un panneau standard à 60 Hz. Ce smartphone est également équipé d’un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté, qui sert également de bouton d’alimentation.

Un changement de processeur

La source a également révélé que Poco remplacera la puce de la série Helio G à bord du Poco M2 par le Snapdragon 662 de Qualcomm sur le Poco M3, une puce octa-core cadencée à 1,8 GHz. Le GPU Adreno 610 se chargera des performances graphiques. Vous y trouverez au moins 4 Go de mémoire vive (RAM), ainsi qu’une énorme batterie d’une capacité de 6 000 mAh et une charge rapide de 18 W.

La Poco M3 devrait être une version rebadgée du Redmi Note 10 4G qui fera bientôt ses débuts en Chine. Le smartphone serait disponible en trois coloris : noir, jaune et bleu. Le lancement du Poco M3 sera également retransmis en direct sur YouTube, Twitter, Facebook et la communauté Mi.