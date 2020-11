Samsung annonce le Galaxy A12 et le A02S, deux modèles d’entrée de gamme pour 2021

Lorsque vous êtes à la recherche de smartphones extrêmement abordables et faciles à utiliser, vos besoins peuvent être radicalement différents de ceux des smartphones haut de gamme. Certains ont simplement besoin d’un téléphone qui peut les connecter à Internet, tandis que d’autres veulent simplement un lecteur de musique et de vidéos. Quoi qu’il en soit, ils ont tous en commun la nécessité de disposer d’une grosse autonomie, et c’est exactement ce que Samsung essaie de fournir avec ses nouveaux Galaxy A12 et Galaxy A02 qui arriveront sur certains marchés au début de l’année prochaine.

En effet, Samsung a annoncé les Galaxy A12 et Galaxy A02S, deux nouveaux smartphones d’entrée de gamme qui seront lancés l’année prochaine en Europe. Tous deux offrent une barrière à l’entrée moins élevée pour tous ceux qui recherchent un smartphone Android moderne.

Le Galaxy A12 est conçu pour succéder au Galaxy A11 qui a été dévoilé au début de l’année. Il est équipé d’un écran de 6,8 pouces avec une résolution HD+ avec une encoche pour la caméra frontale de 8 mégapixels en façade, d’un capteur d’empreintes digitales sur le côté et d’une batterie d’une grosse capacité de 5 000 mAh (plus grande que celle de son prédécesseur).

Du côté de la photo, Samsung a amélioré le système de caméra, et on retrouve quatre capteurs photo à l’arrière – un cran au-dessus de la triple caméra du Galaxy A11, dont un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur ultra-large de 5 mégapixels et une paire de capteurs de 2 mégapixels pour faciliter les prises de vue macro et en profondeur.

Sous le capot, le Galaxy A12 est alimenté par un processeur octa-core avec des cœurs de processeur respectivement cadencés à 2,3 GHz et 1,8 GHz. Bien que Samsung n’ait pas spécifié le processeur utilisé, les fuites et les spécifications suggèrent qu’il s’agit du MediaTek Helio P35. Il est couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 1 To via une carte micro-SD.

Spécifications du Galaxy A02s

En revanche, le Galaxy A02S est le successeur du Galaxy A01. Samsung saute le A02 standard et passe directement à la variante « s ». Le Galaxy A02S est un peu moins impressionnant que le Galaxy A12 : il possède le même écran et la même batterie, mais avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage (bien que vous puissiez étendre le stockage grâce à son emplacement micro-SD). Sous le capot, le Galaxy A02s est alimenté par un chipset à octa-core cadencé à 1,8 GHz. Il s’agit très probablement d’un processeur Snapdragon de la série 400.

Quant au réseau de trois caméras à l’arrière, le Galaxy A02s comprend un capteur principal de 13 mégapixels, un objectif macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Il devrait être en mesure de répondre à vos besoins photographiques de base. Vous disposez également à bord de cet appareil d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 15 W.

Les coûts sont également réduits avec les ports, le A02S disposant d’un ancien port Micro USB au lieu du port USB-C que vous auriez pu souhaiter. Il manque également au Galaxy A02S un capteur d’empreintes digitales.

Prix et disponibilité

Quoi qu’il en soit, les options abordables de Samsung sont ses smartphones les plus vendus, donc même des améliorations mineures aux spécifications semblent être une bonne chose pour toute personne en Europe à la recherche de son premier smartphone.

Le Galaxy A12 est actuellement proposé à partir de 179 euros pour 32 Go de stockage et 3 Go de RAM, avec 128 Go et 6 Go de RAM pour 199 euros. Le Galaxy A02S commence à 150 €. Le Galaxy A12 sera disponible en janvier 2021 et le Galaxy A02S en février 2021.