L’iPhone 12 Pro, les MacBook M1 et l’iPad d’Apple se vendent mieux que prévu

Apple a sorti pas mal de produits ces derniers mois. Nous avons eu les nouveaux iPhone 12, les nouveaux MacBook équipés de la puce Apple M1, un nouvel iPad Air, et une nouvelle Apple Watch. Et, il s’avère que ces produits se vendent beaucoup mieux que prévu.

Dans une nouvelle note adressée aux investisseurs, le célèbre analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, a publié son dernier rapport sur les performances récentes d’Apple à l’approche des fêtes de fin d’année et il aborde un certain nombre de choses auxquelles nous pouvons nous attendre pour l’année prochaine.

Il indique que si les produits Apple enregistrent de bons chiffres de vente, certains appareils se vendent différemment des prévisions. Tout d’abord, les modèles d’iPhone 12 se vendent différemment des prévisions initiales. En particulier l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max, qui connaissent une demande plus forte que prévu, alors que la demande pour l’iPhone 12 normal et l’iPhone 12 mini plus petit n’est pas aussi forte qu’il l’avait prévu.

En fin de compte, les ventes globales d’iPhone 12 sont fortes, et la dynamique semble prometteuse pour les ventes d’iPhone 12 pendant la période des fêtes de fin d’année et jusqu’en 2021.

Kuo affirme également que la demande pour le nouvel iPad Air d’Apple est plus élevée que prévu. Il pense également que les ventes d’iPad continueront à s’améliorer à l’approche de 2021. Selon Kuo, cette évolution sera favorisée par l’introduction d’un nouveau iPad avec un écran mini-LED, de modèles avec prise en charge de la technologie 5G et d’un nouvel iPad d’entrée de gamme qui sera lancé au cours du second semestre de l’année prochaine.

Les AirPods, seule ombre au tableau

Les Apple Watch Series 6 et les Apple Watch SE, plus abordables, se vendent aussi remarquablement bien, selon Kuo. Il attribue ces chiffres de vente impressionnants à « d’innovantes fonctions de gestion de la santé et à une conception améliorée ». Kuo a également noté que les ventes des nouveaux MacBook équipés de la puce Apple M1 sont bien meilleures que prévu. « Nous avons une opinion positive sur les nouveaux modèles de MacBook avec la puce Apple Silicon et le nouveau design qui devraient sortir en 2H21 », indique le rapport.

La seule ligne de produits qui ne se porte pas si bien est celle des AirPods, selon Kuo. Le rapport affirme que les ventes d’AirPods vont plafonner ou diminuer de 5 à 10 % l’année prochaine. Cependant, Apple devrait sortir une nouvelle gamme d’AirPods plus tard en 2021, ce qui pourrait aider les ventes à reprendre un peu de vigueur. Selon le rapport de recherche, la chaîne d’approvisionnement des AirPods est un peu serrée, l’iPhone 12 étant prioritaire.

En attendant, tout laisse penser que Apple va une nouvelle fois enregistrer un trimestre record…