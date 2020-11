Dans ce qui ne devrait surprendre personne, Philips Hue mettra fin au soutien du programme « Works with Nest » le 17 novembre prochain. Dans un avis publié dans l’application Philips Hue, la société avertit que « l’intégration avec le thermostat Nest, la caméra Nest et le Nest Protect sera interrompue » à partir de cette date.

Toutefois, l’avis ajoute que « ce ne sera que temporaire », car une grande partie des fonctionnalités devrait être remplacée dans l’application Google Home au fur et à mesure de la transition de Google vers la plateforme « Works with Hey Google ».

D’une certaine manière, il est plus surprenant que cela ne soit pas arrivé plus tôt. Après tout, Google a déjà annoncé qu’elle voulait supprimer « Works with Nest » au profit de Google Assistant. Le programme « Works with Nest » permettait aux ampoules connectées Philips Hue de s’intégrer aux thermostats Nest et à d’autres produits Nest pour des actions automatiques. Lorsque le thermostat Nest remarquait que quelqu’un quittait la maison, il pouvait dire aux ampoules Philips Hue de s’éteindre, vous permettant ainsi d’économiser de l’énergie.

Mais, Google met fin au programme et insiste pour que les développeurs passent à « Works with Hey Google ». Pour l’instant, Works with Google Assistant n’inclut pas toutes les mêmes fonctionnalités et routines que « Works with Nest ». Il nécessite également davantage d’efforts de votre part pour mettre en place des routines.

À cet effet, Signify (la société mère de Philips Hue) déclare que, bien qu’elle réduise progressivement son support à « Works with Nest », elle prévoit d’intégrer entièrement « Works with Hey Google » à mesure que ce programme se développera. Et, vous pouvez déjà contrôler les lumières à partir des enceintes Nest et des smart displays.

Des fonctionnalités ajoutées petit à petit

Vous n’aurez peut-être pas toute l’automatisation à laquelle vous êtes habitués, mais vous aurez quand même un certain contrôle, au moins.

Certaines fonctionnalités mettent du temps à arriver, mais au moins une fonctionnalité populaire de « Works with Nest » a récemment commencé à être déployée. Le mois dernier, Google a ajouté la « détection de présence » à l’application Google Home, qui utilise une combinaison de geofencing pour smartphones et de capteurs de mouvement dans les appareils de la maison connectée pour savoir quand vous êtes chez vous.