Instagram redessine son écran d’accueil en ajoutant des onglets Reels et Shop

Instagram apporte des modifications majeures à la conception de son écran d’accueil. Aujourd’hui, Instagram a annoncé qu’elle ajoutait des onglets « Reels » et « Shop » à son écran d’accueil, afin de communiquer ses priorités. En effet, en dehors des changements d’icônes de ces dernières années, il s’agit de la refonte la plus importante depuis 2016 — et cela en dit long sur les priorités d’Instagram, qui consistent à la fois à suivre TikTok et engranger de l’argent.

Le bouton central de la barre de navigation d’accueil est depuis longtemps un lien permettant de créer une nouvelle publication ; il s’agit essentiellement d’un bouton d’appareil photo, même si, ces dernières années, il a pris la forme d’un petit signe plus. Aujourd’hui, ce bouton change de place. À droite, à côté du bouton central caméra/nouvelle publication, se trouvait le bouton du cœur qui amenait les utilisateurs à l’onglet flux d’activité. Ce bouton rejoint également le bouton de création et d’envoi de messages en haut.

Bien sûr, l’onglet Reels conduira les utilisateurs vers des Reels, le concurrent de TikTok. Malheureusement, la première version de Reels n’a fait qu’une partie des choses que fait TikTok, mais en pire. Reels ne pouvait pas devenir un succès en soi, et maintenant Instagram fait tout ce qu’il peut pour lui donner un coup de pouce. Le meilleur atout de cette refonte est probablement qu’elle crée un espace facilement navigable uniquement pour les Reels, ce que les utilisateurs réclament depuis un moment. Ce flux affichera « les contenus que vous avez aimés ou commentés, les tendances et la popularité, et les Reels “vedettes” pertinents au niveau local qui ont été choisis par Instagram », a déclaré Instagram.

L’onglet Shop présentera des recommandations personnalisées, des sélections d’éditeurs organisées par le canal @shop, des vidéos de produits à acheter et de nouvelles collections de produits. Les deux onglets permettent aux utilisateurs de trouver plus facilement ce qu’ils veulent sur la plateforme et d’y accéder immédiatement.

L’onglet Activité ainsi que l’onglet Créer où les gens téléchargent des photos se retrouvent dans le coin supérieur droit à côté de la boîte de réception des DM.

Un réel engagement

« Nous ne prenons pas ces changements à la légère — nous n’avons pas mis à jour l’écran d’accueil d’Instagram de manière importante depuis un certain temps », a écrit Adam Mosseri, directeur d’Instagram, dans un article de blog. « Mais la façon dont les gens créent et apprécient la culture a changé, et le plus grand risque pour Instagram n’est pas que nous changions trop vite, mais que nous ne changions pas et devenions insignifiants. Nous sommes enthousiasmés par le nouveau design et pensons qu’il donne à l’application un rafraîchissement bien nécessaire, tout en restant fidèle à notre valeur fondamentale de simplicité ».

Le fait que Instagram s’engage à utiliser un onglet « Reels » quelques mois seulement après son lancement aux France et à l’étranger suggère que le format est là pour rester. Il est intéressant de noter que IGTV, le site d’Instagram pour les vidéos plus longues, n’a toujours pas reçu d’onglet dédié à l’écran d’accueil et n’est disponible que sur la page Découvrir, ce qui pourrait expliquer le manque d’intérêt pour le format.

Monétisation

L’ajout de l’option shopping est moins surprenant que celui de Reels. Instagram a développé son produit de shopping au fil des ans, et cet été, il a lancé une page de shopping dédiée et la possibilité d’utiliser Facebook Pay pour les transactions. En plaçant à la fois Reels et Shop sur l’écran d’accueil, on peut s’attendre à ce que l’entreprise continue à investir dans ces deux domaines.

Le fait de mettre côte à côte les onglets Shop et Reels — et de les mettre en avant – montre parfaitement la situation difficile dans laquelle se trouve Instagram. Elle tente de monétiser de plus en plus une plateforme qui était autrefois avant-gardiste, et dont la stratégie actuelle et la meilleure sont de capturer ce qui marche sur les autres applications.