Philips Hue Sonnette vidéo filaire : une sonnette connectée 2K à 169 € dès octobre

Après plusieurs fuites dans son application en mars, lors du salon IFA 2025 à Berlin, Signify confirme le lancement de la Sonnette vidéo filaire Hue, disponible dès octobre.

Conçue pour s’intégrer au reste de l’écosystème Hue Secure, elle mise sur la qualité d’image et une intégration poussée avec les luminaires connectés.

Sonnette vidéo filaire Hue : Une sonnette filaire avec image en 2K

La Sonnette vidéo filaire adopte un design classique avec bouton large, capteur 2K et objectif grand-angle en format carré. Ce niveau de définition surpasse celui des sonnettes Google Nest ou Blink, et rivalise avec des modèles comme la Ring Battery Doorbell Plus ou la Tapo D225 de TP-Link.

Elle se connecte en Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, et dispose aussi d’un module Zigbee pour déclencher automatiquement vos lumières Hue lorsqu’un visiteur s’approche.

Carillon obligatoire et fonctions de sécurité

La sonnette est livrée avec un carillon dédié qui sert aussi de sirène pour le système Hue Secure. Attention : elle n’est pas compatible avec vos anciens carillons existants.

Côté fonctionnalités :

alertes visiteurs ou colis déposés,

audio bidirectionnel pour répondre aux invités,

intégration avec Google Home et Samsung SmartThings.

Intégration Hue et vidéo gratuite

La grande nouveauté, c’est l’accès à 24 h d’historique vidéo gratuit pour tous les produits Hue Secure. Jusqu’ici, un abonnement payant était nécessaire pour conserver 30 ou 60 jours de vidéos.

En parallèle, les caméras Hue Secure existantes gagnent la compatibilité avec l’app Apple Home. La sonnette n’y aura pas accès au lancement, mais un support via Matter 1.5 est prévu pour l’automne.

La nouvelle Sonnette vidéo filaire Hue arrive au prix de 169,99 € seule et 199,99 € pour le pack Sonnette et carillon Hue.

Une nouvelle caméra 2K en Europe

En octobre, Signify lancera également une nouvelle caméra filaire Hue 2K en Europe 179,99 € seule, et 199,99 € avec support.

Elle s’intégrera au système Hue Secure et bénéficiera d’une future mise à jour capable de détecter le déclenchement d’un détecteur de fumée et de basculer vos lumières en rouge d’urgence pour plus de visibilité.

Philips Hue muscle son offre sécurité

Avec la Sonnette vidéo filaire Hue et sa nouvelle caméra 2K, Philips Hue confirme son ambition d’aller au-delà de l’éclairage connecté pour devenir un acteur majeur de la sécurité domestique intelligente. L’intégration avec l’écosystème Hue, la gratuité d’un historique vidéo de 24 h et la compatibilité avec les principales plateformes domotiques en font une option sérieuse face à Ring, Google et TP-Link.