Avec le Ring Mailbox Sensor, votre courrier sera surveillé

En fin de semaine dernière, Amazon a annoncé un certain nombre de nouveaux produits, dont une nouvelle enceinte connectée Echo Dot, un nouveau smart display, le Echo Show 10, son nouveau service de jeu dans le cloud nommé Luna, et bien d’autres encore. Ring, l’entreprise américaine spécialisée les sonnettes connectées et qui appartient depuis 2018 à Amazon, a également fait quelques annonces intéressantes dont une impressionnante caméra de maison qui prend son envol, ou encore des produits destinés à connecter votre voiture.

L’un des produits qui n’ont pas été mentionnés lors de son événement est un capteur de boîte aux lettres appelé, Ring Mailbox Sensor. Ce produit vise le marché des maisons connectées à petit budget, avec son prix de 30 dollars, et offre une fonctionnalité de niche pour vous aider à protéger votre courrier.

Le Ring Mailbox Sensor figure sur le site Web de Ring.com parmi les nouveaux produits annoncés, bien que la société ne fournisse aucun détail sur le site Web. Si l’on en croit le géant du commerce en ligne, le dispositif est un capteur destiné à améliorer la sécurité de sa boîte aux lettres en envoyant des messages d’alerte aux propriétaires chaque fois que leur boîte aux lettres est ouverte.

Le Mailbox Sensor peut être utilisé avec des appareils compatibles Alexa comme le Echo Dot, ainsi qu’avec l’application Ring. De même, le Mailbox Sensor s’intègre dans l’écosystème Ring global, fonctionnant comme une partie des recettes pour contrôler les dispositifs Ring tels que les lumières connectées, les sonnettes de porte et les caméras de sécurité pour les activer lorsque la boîte aux lettres est ouverte.

Avec ce capteur, on pourrait, par exemple, configurer son système domotique pour allumer automatiquement les lumières extérieures lorsque la boîte aux lettres est ouverte ; cela serait utile pour les personnes qui vérifient leur courrier lorsqu’elles rentrent chez elles après le travail.

Un produit très abordable

Par ailleurs, une personne qui s’inquiète du vol de son courrier pourrait configurer le capteur pour qu’il déclenche les caméras de sécurité lorsque la boîte aux lettres est ouverte, ce qui permettrait de s’assurer que le potentiel voleur est pris en photo.

Amazon prévoit de lancer le Ring Mailbox Sensor en précommande le 8 octobre pour 30 dollars, ce qui en fera l’un des produits Ring les moins chers du marché. Cependant, on ne sait pas encore quand le capteur sera effectivement expédié aux clients. Aucune information si ce produit sera disponible en France.