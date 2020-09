Ring Car Cam, Car Alarm et Car Connect : Ring s’initie dans la sécurité automobile

Lors de l’événement Amazon hier soir, Ring a fait plusieurs surprenantes annonces, dont une sur l’expansion de la société dans le domaine de la sécurité automobile avec trois nouveaux produits de sécurité axés sur les voitures : Car Cam, Car Alarm et Car Connect.

La Ring Car Alarm est un produit à bas prix conçu pour se brancher sur le port OBD (diagnostics embarqués) II de la majorité des véhicules en circulation et envoyer des alertes en temps réel aux propriétaires. La Ring Car Alarm vous alertera en cas de choc, d’effraction, de remorquage, etc. Lorsque la Car Alarm détecte un événement, elle envoie une notification par le biais de l’application Ring. Les utilisateurs peuvent alors déclencher la sirène.

La Car Alarm peut être connectée à d’autres appareils compatibles avec la sonnerie ou Alexa afin que les utilisateurs puissent également recevoir des notifications audibles. Il convient de noter que certaines des fonctionnalités de la Car Alarm nécessitent une connectivité avec Amazon Sidewalk, un système de réseau partagé qui sera lancé plus tard cette année.

La Ring Car Cam est une caméra de sécurité embarquée qui utilise l’intelligence de Ring. Lorsque votre véhicule est garé, la Ring Car Cam surveille les accrochages et les tentatives d’effraction. Si elle détecte quelque chose, elle envoie une alerte en temps réel à l’utilisateur pour qu’il puisse ensuite surveiller ce qui se passe autour du véhicule grâce à l’application Ring. Elle comprend également des fonctionnalités telles que l’assistance d’urgence en cas d’accident, qui envoie les premiers intervenants sur les lieux de l’accident dès qu’un accident est détecté.

Il existe également une fonctionnalité intitulée « Traffic Stop », qui permet aux conducteurs de dire « Alexa, je suis en train de me faire arrêter ». La Ring Car Cam enregistre l’interaction et la sauvegarde dans le cloud. Si vous êtes préoccupé par la protection de votre vie privée, la Ring Car Cam comprend un obturateur physique qui désactive l’enregistrement audio et vidéo.

Ring Car Connect

Le dernier produit axé sur la voiture annoncé par Ring est Ring Car Connect, un service destiné aux constructeurs automobiles qui peut être intégré aux véhicules. Les premiers véhicules à être compatibles sont les modèles Tesla 3, X, S et Y. Une fois le Ring Car Connect installé, les utilisateurs peuvent regarder le mode Tesla Sentry et enregistrer des séquences de conduite. Il fournira également des informations importantes sur le véhicule, comme le kilométrage, si les portes sont verrouillées, et plus encore.

La Ring Car Alarm coûtera 60 dollars, la Car Cam et le Car Connect à 200 dollars chacun. Ces trois dispositifs seront disponibles sur le site web de Ring et sur Amazon à partir de 2021.