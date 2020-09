Le Lenovo Smart Clock Essential est une enceinte connectée plus simple

Lenovo a annoncé un nouveau réveil alimenté par Google Assistant, le Smart Clock Essential. Il s’agit d’une mise à jour du Smart Clock de Lenovo, que la société a lancé l’année dernière.

Plusieurs sociétés, dont Lenovo elle-même, ont développé des smart displays qui intègrent le chat vidéo, le streaming, la navigation sur Internet, les contrôles de la maison connectée et toutes les autres fonctionnalités auxquelles vous pouvez penser dans un seul appareil. Mais ce qui distingue le Lenovo Smart Clock, c’est qu’il n’essaie pas de tout faire — il est juste très bon comme réveil. Il offre un large éventail de cadrans et de sonneries uniques, et propose des alarmes en fonction de votre emploi du temps.

La Smart Clock Essential semble suivre la même veine — c’est clairement un réveil avec Google Assistant, plutôt qu’une enceinte connectée ou un smart display. Mais, Lenovo souhaite que le Essential fonctionne davantage comme une horloge polyvalente, et a éloigné l’attention des fonctions liées à coucher et réveil. L’idée est qu’il s’agit d’un objet plus familier pour le côté de votre lit, ou même sur votre bureau, et potentiellement moins distrayant.

L’écran est plus traditionnel que celui de son prédécesseur. Il ressemble à un écran LED de la vieille école. Il utilise un écran d’horloge traditionnel avec de gros chiffres LED pour l’heure. Mais, il contient des informations supplémentaires : vous verrez l’heure, le jour, la météo et la température. En outre, ce nouveau modèle ne semble pas tactile. Il y a aussi une veilleuse intégrée à l’arrière, qui pourrait être pratique si vous vous promenez dans votre maison la nuit, ainsi qu’un port USB pour charger des appareils et un haut-parleur de 3W de 1,5 pouce pour la musique.

Un assistant avec vous

Et, bien sûr, vous pouvez utiliser le Clock Essential pour faire tout ce que Google Assistant peut faire, y compris la diffusion de listes de lecture et de podcasts, l’ajout d’articles à vos listes d’achats, les appels téléphoniques et le contrôle d’appareils connectés compatibles.

Du point de vue du design, la Smart Clock Essential ressemble assez au Smart Clock, avec un écran de 4 pouces et une finition grise. Les deux appareils ont des boutons sur le dessus que vous pouvez utiliser pour régler des minuteurs et contrôler le volume du haut-parleur si vous n’avez pas envie de crier sur Google.

Le Smart Clock Essential est disponible à partir de 59,99 euros et devrait être disponible en septembre.