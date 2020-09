Cela fait un certain temps que Google n’a pas lancé un appareil Android TV, ce qui n’est probablement pas surprenant étant donné que la firme se concentre sur le Chromecast Ultra. Ce dernier est, après tout, l’appareil sur lequel Stadia tourne. Bien entendu, cela donne à Android TV un aspect de plus en plus « désuet », une perception dont Google essaie de se débarrasser ce mois-ci.

Le prochain dongle dédié au streaming de Google a fait l’objet de multiples fuites au cours des dernières semaines. Nous avons maintenant plus de détails sur l’appareil, notamment son prix, ses couleurs et même ses numéros de modèle. Connu sous le nom de code « Sabrina », l’appareil aurait été mis en ligne par plusieurs grands revendeurs américains, dont Walmart, Home Depot et Target.

Les listes suggèrent que l’appareil sera livré avec une télécommande appelée « Abbey », bien qu’il y ait une petite différence dans les prix indiqués. Alors que la liste de Home Depot suggère un prix de 50 dollars, Walmart et Target semblent le fixer à 60 dollars. Bien entendu, Google n’a pas encore officiellement dévoilé l’appareil, ce qui signifie que les prix indiqués pourraient très bien être des prix de référence.

Quoi qu’il en soit, en plus du prix, les annonces ont également révélé que l’appareil pourrait être livré dans trois coloris différents. Selon 9to5Google, ils pourraient être disponibles dans les coloris « Como Blue », « Rock Candy » et « Summer Melon », respectivement avec les numéros de modèle GA01923-US, GA01919-US et GA01920-US.

De réelles capacités ?

Les listes ne semblent pas en dire beaucoup plus sur le futur appareil ni donner un aperçu de ses caractéristiques possibles. Cependant, ce que nous savons c’est que Sabrina sera livré avec Android TV, ce qui devrait en faire un concurrent direct du Amazon Fire TV.

En outre, ce nouveau produit pourrait également être intégré aux sonnettes Nest, ce qui permettrait aux utilisateurs de voir facilement les alertes directement depuis leur télévision. Le rapport indique également que le prochain dongle apportera une nouvelle interface utilisateur Google Assistant ainsi que l’intégration de YouTube TV dans l’onglet « Live ».