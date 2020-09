TikTok a un nouveau propriétaire, mais il reste inconnu pour le moment

La saga TikTok est sur le point de s’achever, car le service chinois est prêt à annoncer qui sera son mystérieux nouveau propriétaire. Selon un rapport de CNBC, TikTok et les parties impliquées dans les négociations de rachat ont récemment conclu un accord, et une annonce à cet égard devrait être publiée ce mardi.

La seule chose que nous ignorons est qui est la société qui va contrôler les activités de TikTok aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Australie, malgré le fait que Microsoft et Walmart seraient en pole position pour acquérir la société.

La source liée affirme que le nouveau propriétaire de TikTok pourrait finir par payer jusqu’à 30 milliards de dollars pour le réseau social qui est devenu un véritable phénomène sur Internet ces dernières années.

Microsoft a été l’une des premières entreprises à confirmer son intérêt pour TikTok, expliquant qu’une annonce était attendue pour le 15 septembre.

« Microsoft va rapidement poursuivre les discussions avec la société mère de TikTok, ByteDance, dans quelques semaines, et en tout état de cause terminer ces discussions au plus tard le 15 septembre 2020. Au cours de ce processus, Microsoft se réjouit de poursuivre le dialogue avec le gouvernement des États-Unis, y compris avec le président », a déclaré le géant du logiciel dans un communiqué de presse au début du mois d’août.

Microsoft est-elle le nouveau propriétaire de TikTok ?

Dans le même temps, Microsoft a promis qu’elle transférerait les données des utilisateurs américains aux États-Unis et les stockerait sur des serveurs locaux pour une meilleure sécurité et une meilleure protection de la vie privée. « Microsoft veillerait à ce que toutes les données privées des utilisateurs américains de TikTok soient transférées aux États-Unis et y restent. Dans la mesure où ces données sont actuellement stockées ou sauvegardées en dehors des États-Unis, Microsoft veillerait à ce que ces données soient supprimées des serveurs situés en dehors du pays après leur transfert », a-t-il déclaré.

TikTok elle-même est restée complètement hermétique à toute nouvelle partie intéressée par le rachat.