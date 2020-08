Apple dépose un brevet pour un service de jeux sur le cloud

Un nouveau brevet a été repéré par Patently Apple, laissant entendre que Apple pourrait travailler sur son propre service de streaming de type « cloud gaming », analogue à Google Stadia, Xbox Game Pass ou encore le PlayStation Now. Le brevet a été déposé en février de cette année, mais il n’a été publié que maintenant pour le grand public.

Selon le dépôt, Apple espère utiliser le réseau 5G pour diffuser des jeux à la demande sur les iPhone et Mac des utilisateurs. Le dépôt de brevet « Enabling Interactive Service for Cloud Rendering Gaming in 5G Systems » décrit le service comme un « service interactif contrôlé par les réseaux de communication sans fil de cinquième génération (5G) pour le rendu de jeux dans le cloud. Le “cloud gaming” (également connu sous le nom de jeu à la demande) est un type de jeu en ligne qui permet la diffusion directe et à la demande de jeux vidéo en streaming sur différents appareils informatiques grâce à l’utilisation d’un client léger ».

Autrement dit, le jeu serait stocké, rendu et exécuté sur un serveur distant et diffusé directement sur un appareil, donnant aux utilisateurs l’accès aux jeux sans dépendre de leur propre appareil.

En outre, le brevet indique que « les commandes et les pressions sur les boutons du contrôleur de l’utilisateur sont transmises au serveur, où elles sont enregistrées, et le serveur renvoie ensuite la réponse du jeu au contrôleur. Le système 5G actuel n’a pas la capacité de fournir des services interactifs pour le jeu en mode “cloud rendering” de manière efficace et optimale ».

Le brevet énumère également différentes façons d’utiliser la technologie et la manière dont Apple s’y prendrait pour faire face à ces situations. Par exemple, le brevet indique que « le jeu en nuage est un service à la demande ». La gestion efficace et optimale des ressources du réseau pour fournir un service interactif peut nécessiter une grosse bande passante et une faible latence, et à ce titre, la connectivité 5G peut avoir besoin d’un mécanisme de contrôle d’accès et d’autorisation de service ». Le reste est assez technique, mais implique surtout l’utilisation de la technologie 5G de manière nouvelle pour s’assurer que le service fonctionne comme annoncé.

Inclus dans l’offre « Apple One » ?

Le lancement d’un service de streaming de jeux est un projet que Apple a dû envisager depuis un certain temps. D’autant plus que le secteur des services d’Apple est en pleine croissance. La société propose déjà des services tels que Apple TV+, Apple News+, Apple Music et Apple Arcade. L’ajout d’un nouveau service, en particulier celui qui permet aux utilisateurs de jouer à des jeux haut de gamme sur du matériel autre que des jeux, pourrait aider Apple à accroître encore ses revenus.

De toute évidence, puisqu’il s’agit d’un simple dépôt de brevet, il n’y a pas de preuve concrète qu’Apple lancera réellement un tel service. Toutefois, si elle lance un service de streaming de jeux, il y a de fortes chances qu’il soit inclus dans l’une des offres « Apple One » sur lesquels la société travaille.

Il convient également de noter qu’Apple a récemment bloqué le projet xCloud de Microsoft sur l’App Store, et que Google Stadia ne sera pas non plus disponible sur iOS. En tant que tel, avoir un service interne peut être une bonne idée pour Apple.