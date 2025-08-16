Accueil » Apple planche sur une caméra amovible pour MacBook — vers la fin de l’encoche ?

Apple planche sur une caméra amovible pour MacBook — vers la fin de l’encoche ?

Apple planche sur une caméra amovible pour MacBook — vers la fin de l’encoche ?

Depuis l’introduction controversée de l’encoche sur les MacBook Pro, les utilisateurs restent partagés : certains l’ignorent, d’autres y voient une verrue visuelle dans un produit premium. Mais, il semblerait qu’Apple soit bien conscient de ces critiques.

Un nouveau brevet déposé et récemment validé par l’USPTO (le bureau américain des brevets) révèle que la firme de Cupertino planche activement sur une alternative plus élégante et modulaire pour intégrer une caméra de qualité… sans sacrifier le design.

Intitulé « Camera integration for portable electronic devices », ce brevet explore plusieurs pistes pour proposer une webcam améliorée, repositionnable et peu encombrante, tout en conservant un design fin et léger — un équilibre auquel Apple tient énormément.

Les illustrations montrent une caméra qui ne dépasserait pas 3 mm d’épaisseur, pouvant être fixée via des aimants sur le capot du MacBook Pro, ou directement encastrée dans un logement discret, voire décalée latéralement par rapport à l’écran.

Plus surprenant encore : certaines variantes du brevet suggèrent que la caméra pourrait être placée au dos de l’écran, laissant supposer un usage possible comme caméra arrière — à l’instar d’un smartphone — ou même dans une configuration d’écran rotatif ou amovible.

MacBook Pro : Une caméra détachable… et magnétique ?

Apple évoque également un composant optique amovible, fixé magnétiquement à la coque du MacBook. On pourrait ainsi imaginer une caméra que l’on place temporairement là où on en a besoin — en haut de l’écran, sur le côté, ou même sur un autre support.

Ce choix permettrait à Apple de proposer une qualité d’image supérieure, grâce à une optique plus volumineuse sans impacter le châssis du MacBook. Ce module détachable pourrait même, selon le brevet, communiquer avec d’autres caméras, ouvrant la voie à des usages multicaméra pour les créateurs, streamers ou professionnels en visioconférence.

Un écran rotatif pour filmer autrement ?

Une autre section intrigante du brevet fait référence à un écran rotatif, rattaché à la base du MacBook. Cela permettrait, en théorie, de filmer avec la caméra arrière en retournant simplement l’écran — une fonction qui pourrait séduire les vidéastes ou enseignants, notamment en mobilité.

Mais le document reste flou sur la faisabilité technique d’un tel mécanisme, et n’indique ni son mode de fonctionnement, ni sa réelle valeur ajoutée.

Des usages intéressants… mais des questions qui subsistent

Sur le papier, ce système a de quoi séduire. Une caméra repositionnable offre une flexibilité rare sur un ordinateur portable. On pense notamment aux utilisateurs nomades, aux travailleurs hybrides ou à ceux qui souhaitent gagner en qualité d’image sans accessoire tiers.

Mais plusieurs interrogations demeurent :

Une caméra détachable serait-elle suffisamment robuste pour un usage quotidien ?

Que se passerait-il si l’on perdait ce module dans un sac ou dans un café ?

Apple pourrait-elle intégrer des sécurités logicielles ou un système de localisation du module via iCloud ou AirTag ?

Et surtout : ce système serait-il économiquement viable pour une production de masse ? Rien n’est moins sûr.

Comme toujours avec les brevets, rien ne garantit que cette technologie verra le jour dans un futur MacBook. Mais la multiplication des dépôts autour de la webcam modulaire laisse penser qu’Apple s’intéresse de très près à cette idée — et veut se débarrasser de l’encoche sans faire de compromis sur la qualité d’image.

En attendant, les utilisateurs continueront à débattre du design actuel… mais peut-être plus pour très longtemps.