FIFA 21 : l’absence du cross-play a été confirmée

Le très attendu jeu de football FIFA 21 ne permettra pas aux joueurs de se rencontrer entre générations de consoles, de console à console, ou de console à autre chose. EA a fait remarquer cette semaine que les utilisateurs pourront poursuivre leur progression d’une ancienne génération de consoles à une nouvelle, mais qu’aucun cross-play ne sera disponible pour quiconque avec FIFA 21, même entre les générations de consoles d’une même famille de plateformes.

Cela pourrait bien être le premier exemple majeur de la rupture entre les nouvelles générations de consoles attendues à la fin de l’année 2020

Le passage des consoles PlayStation 4 à PlayStation 5 et Xbox One X à Xbox Series X est censé être très convivial. Les utilisateurs devraient pouvoir jouer à des jeux plus anciens sur des consoles plus récentes, jouer avec le même compte sur des consoles plus anciennes ou plus récentes, et même transférer des accessoires plus anciens sur des consoles plus récentes. Mais, ce ne sera pas toujours vrai.

Microsoft et Sony ont beaucoup insisté sur le travail qu’ils ont consacré à la conception de leurs nouvelles consoles de jeux pour donner une nouvelle vie à des jeux plus anciens. En effet, les consoles de nouvelle génération auront un accès plus large aux jeux des années passées que toutes les consoles précédentes.

Mais selon le compte Twitter @EAFIFADirect de cette semaine, « vous ne pourrez pas jouer sur plusieurs générations de consoles ou en cross-play dans FIFA 21 ». EA Games n’est pas prête à faire un effort supplémentaire pour que cette possibilité devienne réalité.

Une réelle déception

Autrement dit, si vous achetez le jeu pour la PlayStation 5, et que votre ami avait le jeu pour la PlayStation 4, vous ne pourrez pas jouer contre lui en ligne. Et si votre ami possède une Xbox One X, a acheté FIFA 21, puis décide de passer à FIFA 21 sur la Xbox Series X, vous ne pourrez pas jouer contre lui. C’est une nouvelle particulièrement décevante, car l’idée d’un cross-play entre les consoles était attendue pour la plupart des jeux. Cela rend également la décision d’acquérir une console de nouvelle génération moins alléchante, si cela signifie laisser derrière soi tous ceux qui ne l’ont pas fait.

La bonne nouvelle, en quelque sorte, est que si vous achetez FIFA 21 sur Xbox One X, vous bénéficierez d’une mise à niveau gratuite vers la Xbox Series X — il en va de même pour la PlayStation 4 à 5, à condition que cette transition se fasse avant le mois d’octobre 2021 !