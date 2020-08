Le prochain jeu Call of Duty est confirmé sous le titre « Black Ops : Cold War »

Call of Duty: Warzone a peut-être un peu éclipsé le reste de la franchise Call of Duty, avec un jeu de Battle Royale qui a enregistré 75 millions de téléchargements ce mois-ci. Mais bien sûr, Activision veut aussi développer une nouvelle campagne phare de Call of Duty, et son nom vient d’être révélé.

En effet, juste au moment où tout le monde se sentait à l’aise avec le précédent épisode, Activision a commencé à teaser le futur titre de Call of Duty au début de la semaine dernière. Aujourd’hui, Activision a confirmé le titre du prochain épisode. Il s’appellera Call of Duty Black Ops : Cold War, conformément aux allusions et aux rumeurs.

Activision, le développeur du jeu, a partagé la première vidéo d’introduction à Black Ops : Cold War et elle est entièrement composée d’événements historiques clés et de séquences anciennes pour souligner l’importance de la guerre froide. Le teaser fait suite à une interview télévisée du transfuge du KGB, Youri Bezmenov, qui présente l’histoire et donne le ton du prochain titre du jeu.

Pour ceux qui l’ignorent, ce titre de la série COD se déroulera pendant la période de tension géopolitique entre l’Union soviétique et les États-Unis. Elle a débuté vers 1947 et les deux pays étaient au bord de la dévastation nucléaire. Le teaser présente un espion soviétique appelé « Perseus » qui a réussi à infiltrer les États-Unis pour voler des secrets commerciaux. Ils n’ont jamais été pris et auraient pu accéder à des postes gouvernementaux plus élevés.

Une révélation le 26 août

La bande-annonce ci-dessus se termine par le titre « reveal », suivi de la date officielle d’une révélation mondiale. Activision partagera plus d’informations sur Black Ops : Cold War, y compris les images du gameplay, les personnages, et plus encore le 26 août prochain.

Ce volet de Black Ops s’inscrit certainement dans l’idéologie de la franchise Call of Duty. Cette fois, il est développé par Treyarch and Raven software. Il sera probablement disponible sur PC, Xbox Series X, Xbox One, PS5, et PS4 plus tard cette année ou peut-être l’année prochaine ? Vous êtes excité par un autre jeu de Black Ops ?