Depuis que Apple a annoncé des services tels que News+, TV+ et d’autres, on devine que la société va également lancer des offres groupées pour rendre l’abonnement plus attrayant pour les utilisateurs. Un nouveau rapport de Bloomberg indique que Apple lancera une offre groupée de tous ses services sous le nom « Apple One ». Autrement dit, Apple pourrait bientôt vous permettre de vous abonner à sa gamme de services sous forme de forfaits.

Selon le rapport de Bloomberg, la société lancera les offres groupées en même temps que l’iPhone 12 en octobre prochain. Pour ceux qui l’ignorent, Apple a récemment déclaré que le lancement de l’iPhone 12 sera retardé de quelques semaines, et la populaire source Jon Prosser a tweeté que le lancement de l’iPhone 12 aura lieu en octobre de cette année.

Le rapport affirme qu’il y aura plusieurs niveaux d’offre afin d’offrir davantage de flexibilité aux clients qui ne cherchent pas à s’abonner à chacun de ses services. Le pack de base proposera Apple Music et Apple TV+. Cependant, une offre plus onéreuse inclura ces deux services ainsi que Apple Arcade. En outre, le prochain forfait, plus coûteux, comprendra ces trois services ainsi que la plateforme d’information d’Apple, Apple News+. Enfin, le forfait le plus élevé sera proposé avec toutes ces applications et de l’espace de stockage supplémentaire dans iCloud.

Bloomberg n’indique pas combien chacune de ces offres coûtera. Mais, ils devraient permettre aux clients d’Apple d’économiser entre 2 et 5 euros par mois. Toujours selon le rapport, les forfaits d’abonnement d’Apple fonctionneront avec le système Family Sharing d’Apple, de sorte que jusqu’à 6 personnes pourront les utiliser ensemble.

Un abonnement de remise en forme

En outre, le rapport mentionne qu’Apple travaille également sur un nouvel abonnement de remise en forme dont le nom de code est « Seymour ». Ce service proposera des séances d’entraînement virtuelles de Peloton et de Nike, selon des sources qui se sont entretenues avec Bloomberg.

Si des plateformes comme Apple Music ont permis à la société d’augmenter régulièrement ses revenus de services, ses plus récentes entreprises telles que Apple News+ et TV+ n’ont pas fait aussi bien face à leurs concurrents. Une offre groupée pourrait convaincre les utilisateurs. Que pensez-vous des offres d’abonnement d’Apple ? Est-ce quelque chose qui vous intéresse ?