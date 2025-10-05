iPhone tout en verre : le nouveau brevet futuriste d’Apple

Apple a toujours eu un faible pour le verre, que ce soit dans ses produits ou ses Apple Store. Avec iOS 26 et son esthétique Liquid Glass, la marque pousse encore plus loin cette fascination. Et un nouveau brevet repéré récemment montre que le rêve d’un iPhone conçu comme un bloc unique de verre est toujours bien réel.

L’ancien directeur du design, Jony Ive, évoquait déjà l’idée d’un iPhone « taillé dans un seul morceau de verre ». Le brevet déposé par Apple décrit un appareil entièrement entouré de verre sur ses six faces.

Le concept repose sur deux grandes pièces principales :

Un panneau frontal qui s’enroule légèrement sur les bords, avec des zones plus épaisses et plus fines créant une courbure élégante.

Un panneau arrière qui vient compléter la coque pour former une enveloppe lisse et transparente.

Un écran tactile sur toutes les faces

À l’intérieur, un écran tactile s’étend sur toutes les faces visibles de l’appareil, y compris les bords. L’idée : afficher du contenu à 360°, tout en permettant des interactions tactiles sur chaque côté du téléphone. Le brevet prévoit aussi des ouvertures discrètes pour micros et haut-parleurs, intégrées de façon à ne pas casser la fluidité visuelle.

Bien que composé de plusieurs éléments, le design donnerait l’impression d’un seul bloc de verre poli, sans rupture visible au toucher ou à l’œil.

Ce style rappelle l’évolution amorcée depuis l’iPhone X (2017) :

Réduction progressive des bordures

Écrans plus immersifs

Intégration de courbes comme sur l’Apple Watch

Pas pour demain, mais un objectif clair

Soyons réalistes : fabriquer un tel iPhone aujourd’hui reste très complexe, notamment pour des raisons de solidité, de production et de coût. Le modèle le plus proche de cette vision sera sans doute le futur iPhone 17 Air, attendu comme le plus fin jamais conçu par Apple.

En attendant, la marque continue d’avancer par étapes vers cet objectif en éliminant progressivement les bordures, une amélioration des écrans incurvés et une optimisation des effets de transparence dans iOS.

L’idée d’un iPhone totalement en verre, avec commandes tactiles sur toutes les faces, semble tout droit sortie d’un film de science-fiction. Si Apple parvient à en faire un produit à la fois pratique, élégant et durable, cela pourrait redéfinir l’esthétique des smartphones pour la décennie à venir.