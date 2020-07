Le nouveau OnePlus Nord doté du Snapdragon 690 est en préparation

Le OnePlus Nord a finalement fait ses débuts officiels en tant que premier smartphone de milieu de gamme de la société depuis longtemps. La bonne nouvelle est que la société fabrique à nouveau des smartphones abordables.

Il est alimenté par le processeur Snapdragon 765G de Qualcomm, ce qui lui permet d’avoir un support 5G. Cependant, quelques semaines avant le lancement du OnePlus Nord, nous avons vu apparaître sur Geekbench une autre variante du Nord avec le Snapdragon 690 sous le capot.

L’Internet est devenu fou et l’a identifié comme étant le OnePlus Nord Lite. Malheureusement, l’entreprise n’a pas lancé cet appareil lors de l’événement du début du mois. Mais aujourd’hui, les gens de XDA Developers ont confirmé l’existence de ce smartphone de marque Nord.

Le code source de OxygenOS 10.5 pour le OnePlus Nord inclut des références à un autre smartphone OnePlus avec le nom de code « Billie ». Le code fait également référence à un produit dont le numéro de pièce est SM6350, qui est le processeur Snapdragon 690, et est lié aux numéros de modèle suivants : BE2025, BE2026, BE2028 ou BE2029.

Vous pouvez consulter le score de Geekbench pour le BE2028 avec le Snapdragon 690, 6 Go de RAM et Android 10 ici. Il n’y a actuellement aucun mot sur le nom officiel de cet appareil.

Moins de 300 euros ?

OnePlus travaille sans aucun doute sur un smartphone 5G alimenté par le Snapdragon 690, dont le prix devrait être encore plus bas que celui du OnePlus Nord. Le co-fondateur de la société, Carl Pei, a récemment déclaré à Wired qu’un smartphone OnePlus Nord pourrait bientôt faire son apparition aux États-Unis. Cela pourrait très bien être la variante Nord dont il parle. Cela signifie que les utilisateurs en Inde et en Europe pourraient également voir un smartphone OnePlus 5G plus abordable — peut-être à moins de 300 euros — faire son apparition dans le courant de l’année.

Toutefois, si vous n’êtes pas prêt à attendre plus longtemps, le nouveau OnePlus Nord est disponible en achat et est très alléchant !