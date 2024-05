Accueil » Microsoft pionnière avec 10,5 GW en énergies renouvelables pour soutenir l’IA et le climat

Microsoft s’engage dans une initiative ambitieuse pour soutenir le développement de 10,5 gigawatts de nouvelles capacités en énergies renouvelables à travers le monde, visant à alimenter ses ambitions en matière d’intelligence artificielle et ses objectifs climatiques.

Cette quantité d’énergie représente presque la moitié de la capacité solaire et éolienne de la Californie en 2022, marquant un jalon significatif puisque, selon BloombergNEF, il s’agit du plus grand accord d’achat d’énergie renouvelable jamais conclu par une entreprise. L’accord a été signé en début de mois avec Brookfield Asset Management, qui a souligné que cet accord était près de 8x supérieur au précédent record de contrat d’achat d’énergie renouvelable signé par une entreprise.

Investissant plus de 13 milliards de dollars dans OpenAI, Microsoft intensifie ses efforts dans le domaine de l’IA pour ses clients. Cependant, l’intelligence artificielle, gourmande en énergie, risque d’augmenter les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise à mesure que ses datacenters consomment de plus en plus d’électricité. Pour atteindre son objectif de devenir négative en carbone d’ici la fin de la décennie, Microsoft aura besoin d’une augmentation significative de l’énergie renouvelable dans le monde pour contrôler son empreinte carbone.

BloombergNEF estime que le coût de développement de ces nouvelles capacités pourrait varier entre 11,5 et 17 milliards de dollars, avec une mise en service prévue entre 2026 et 2030. Brookfield a précisé que l’accord lui permettrait de financer de nouveaux projets d’énergie renouvelable aux États-Unis, en Europe, en Amérique Latine, en Asie et dans le Pacifique, avec Microsoft qui achèterait l’électricité produite dans chaque nouvelle localisation.

Pour atteindre ses objectifs de neutralité carbone d’ici 2030, Microsoft a déjà pris l’engagement de compenser 100 % de sa consommation électrique par des achats d’énergie sans carbone. Cela nécessite l’installation supplémentaire de fermes solaires et éoliennes sur le réseau, que cet accord aide à réaliser. Toutefois, la capture du carbone, bien qu’essentielle pour atteindre la négativité carbone, reste coûteuse et peu éprouvée à grande échelle, alors que l’énergie solaire est devenue la source d’énergie la moins chère de l’histoire.

Microsoft vise la neutralité carbone d’ici 2030

Adrian Anderson, directeur général de Microsoft pour les énergies renouvelables, l’énergie sans carbone et l’élimination du dioxyde de carbone, a déclaré dans un communiqué de presse : « Microsoft souhaite utiliser son influence et son pouvoir d’achat pour créer un impact positif durable pour tous les consommateurs d’électricité ».

Avec la montée en puissance des centres de données pour l’IA, qui pourraient consommer 10x plus d’électricité en 2026 qu’en 2023 selon l’Agence internationale de l’énergie, les réseaux électriques auront besoin de toute la capacité supplémentaire disponible.