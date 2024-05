Accueil » Apple tease une innovation d’édition par l’IA « Clean Up » sur iOS, iPadOS et macOS

Lors de la récente modification d’un teaser sur son site Web pour l’événement « Let Loose » prévu dans l’après-midi, Apple a peut-être laissé entrevoir ses plans pour la prochaine mise à jour d’iOS 18, notamment avec une fonction « Clean Up ». D’après AppleInsider, le logo Apple est devenu interactif et permet désormais aux utilisateurs d’effacer une partie ou la totalité du logo avec leur souris, comme avec une gomme.

Cette nouveauté est interprétée par certains comme une simple promotion du nouveau Apple Pencil Pro, le nom supposé du futur outil de dessin numérique qu’Apple devrait présenter mardi. Cependant, d’autres y voient une signification plus profonde, suggérant que Apple envisage d’introduire une fonction d’édition générative IA dans les applications Photos nativement sur iOS, iPadOS et macOS.

Dans les versions previews de macOS 15, cette fonction, judicieusement nommée « Clean Up », se trouve dans le menu d’édition, à côté d’autres options comme les ajustements, les filtres et le recadrage.

« Clean Up » est censée remplacer la fonction « Retoucher » dans macOS. Plus performante pour les tâches d’édition, cette fonction permet également de supprimer de plus gros objets dans une photo. Les utilisateurs peuvent sélectionner un « outil pinceau » pour marquer la zone de la photo qu’ils souhaitent éliminer. Ceux qui ont testé la fonction ont pu ajuster la taille de cet outil pour faciliter la suppression d’objets plus petits ou plus grands.

Dans l’après-midi, Apple devrait présenter le nouvel iPad Pro (2024), qui serait le premier modèle de l’histoire de la gamme à être équipé de panneaux OLED. L’annonce des nouveaux modèles d’iPad Pro pourrait inclure une déclaration d’Apple affirmant que ces tablettes haut de gamme sont équipées de la puissante puce M4. Cette dernière, avec un Neural Engine amélioré, offre des capacités IA supérieures aux puces M2 et M3, qui équipent actuellement les modèles d’iPad Pro et qui étaient initialement pressenties pour ces nouveaux modèles.

Au delà de la fonction « Clean Up »

Lors de l’annonce des tablettes iPad Pro (2024), la mention de la puce M4 pourrait permettre à Apple de discuter de l’IA lors de cet événement.

Bien qu’Apple ne prévoie de présenter en détail son initiative en matière d’IA que lors de la keynote du WWDC le 10 juin, nous pourrions entendre parler de « Clean Up » dès cette après-midi, puisque cette fonction semble également destinée à l’iPad, en plus du Mac et de l’iPhone. Apple prévoit également de mettre à jour ses applications natives Notes, Calculatrice, Calendrier et Spotlight plus tard cette année.

Nous saurons si Apple a effectivement présenté cette fonctionnalité vers 16 heures aujourd’hui !