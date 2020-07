Microsoft suggère que le Surface Neo pourrait effectivement être retardé

Microsoft a annoncé en grande pompe le lancement du dispositif à double écran Surface Neo fin 2019, la société affirmant qu’il devrait être lancé à un moment donné pendant les fêtes de fin d’année 2020.

Il va sans dire que cette sortie était très attendue, d’autant plus que le Surface Neo était censé être le pionnier de Windows 10X, un nouveau système d’exploitation conçu spécifiquement pour les appareils à double écran et pliables.

Au début de l’année, des personnes connaissant bien le sujet ont toutefois laissé entendre que Windows 10X pourrait en fait être retardé, son lancement étant prévu pour le printemps 2021. Microsoft elle-même a confirmé que Windows 10X serait d’abord lancé pour les appareils à écran unique, et la rumeur a laissé entendre que les appareils à double écran ne l’obtiendraient qu’en 2022.

La plateforme qui l’alimentait ayant été repoussée, un potentiel retard pour le Surface Neo était tout à fait logique, et maintenant il semble que cela va se produire.

Comme l’a rapporté MSPowerUser, Microsoft a modifié en silence la page d’accueil du Surface Neo pour supprimer la référence de lancement fin 2020. La nouvelle version du site n’indique plus de date de lancement, mais annonce plutôt le Surface Neo et c’est à peu près tout.

Pas de nouvelle date de lancement

La mauvaise nouvelle est que si Microsoft ne prévoit plus de lancer le Surface Neo pendant les fêtes de fin d’année 2020, une nouvelle date de sortie n’est pas non plus disponible. L’entreprise est restée complètement hermétique sur ses plans pour le Neo, donc pour l’instant, il n’y a pas de confirmation qu’il est retardé.

Espérons que le Surface Neo n’aura pas le même sort que la Surface Mini, une tablette très attendue qui a finalement été abandonnée avant d’avoir pu voir le jour. Officiellement, le Surface Neo est toujours en route pour un lancement en 2020, il reste donc à voir quand et si Microsoft confirmera ce retard.