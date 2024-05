Accueil » Partenariat stratégique entre OpenAI et Stack Overflow pour enrichir l’IA

OpenAI et la plateforme de développement Stack Overflow ont annoncé un partenariat qui promet d’améliorer les performances des modèles d’intelligence artificielle et d’enrichir ChatGPT avec des informations techniques plus poussées.

Grâce à cet accord, OpenAI aura accès à l’API de Stack Overflow et bénéficiera du retour d’expérience de la communauté des développeurs pour affiner ses modèles d’IA. En échange, OpenAI créditera Stack Overflow — autrement dit, il inclura des liens vers ses contenus — dans les réponses de ChatGPT.

Les utilisateurs du chatbot auront ainsi accès à un réservoir plus riche d’informations techniques issues de l’archive de connaissances de Stack Overflow lorsqu’ils poseront des questions sur la programmation ou des sujets techniques. Les entreprises indiquent dans leur communiqué de presse que cela permettra de « renforcer l’engagement envers le contenu ».

De son côté, Stack Overflow utilisera les Large Language Model (LLM) d’OpenAI pour développer son Overflow AI, une application d’IA générative annoncée l’année dernière. Overflow AI intégrera une recherche en langage naturel alimentée par l’IA à Stack Overflow.

La plateforme prévoit de combiner les retours de sa communauté et les tests internes des modèles d’OpenAI pour créer davantage de produits d’IA destinés à ses utilisateurs.

Stack Overflow et OpenAI, l’intégration en juin

Les premières intégrations devraient être disponibles lors de la première moitié de l’année, bien que Stack Overflow n’ait pas précisé quelles intégrations seront déployées en premier. Stack Overflow avait conclu un accord analogue avec Google en février, permettant aux utilisateurs de Gemini for Google Cloud (à ne pas confondre avec le chatbot Gemini) d’obtenir des suggestions de codage directement depuis Stack Overflow.

Depuis des années, les développeurs se tournent vers Stack Overflow pour résoudre leurs questions de codage. Stack Overflow a réalisé une importante campagne de recrutement en 2022, mais l’entreprise a licencié 28 % de ses employés en octobre. Stack Overflow n’a pas fourni de raison pour ces licenciements, bien que ces dernières aient coïncidé avec la montée en puissance du codage assisté par IA.

En 2022, Stack Overflow a temporairement interdit à ses utilisateurs de partager des réponses de ChatGPT sur son site.

Stack Overflow doit désormais adopter l’IA

Malgré ces défauts apparents, les développeurs adoptent les outils d’IA générative pour certaines tâches de codage. Dans un sondage de Stack Overflow de juin 2023, 44 % des développeurs ont déclaré utiliser désormais des outils d’IA dans leur processus de développement, tandis que 26 % prévoient de le faire prochainement.

Cela a provoqué une sorte de crise existentielle pour Stack Overflow. Le trafic vers la plateforme a considérablement diminué depuis la sortie de nouveaux modèles d’IA générative compétents l’année dernière — des modèles qui ont souvent été entraînés sur des données issues de Stack Overflow.

Désormais, alors qu’elle réduit ses coûts, Stack Overflow poursuit des accords de licence avec des fournisseurs d’IA.