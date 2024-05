Google lance le Pixel 8a : Performances améliorées et support logiciel étendu

Google vient de dévoiler le Pixel 8a, un nouvel ajout à sa série économique de smartphones Pixel a, une semaine avant sa conférence annuelle pour les développeurs. Ce modèle conserve l’emblématique esthétique de la série avec son bloc de caméras horizontal à l’arrière, mais propose un design aux coins arrondis, légèrement plus petit et plus léger que ses prédécesseurs.

Les changements les plus significatifs concernent l’écran, la puce et la batterie. L’écran OLED conserve sa taille de 6,1 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels, mais le taux de rafraîchissement a été augmenté à 120 Hz, contre 90 Hz pour le Pixel 7a. Ce panneau prêt pour le HDR peut atteindre une luminosité maximale de 2 000 nits et intègre un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Le Pixel 8a est équipé d’une batterie légèrement plus grande de 4 492 mAh, qui serait capable de tenir 24 heures sur une seule charge et prend également en charge la recharge sans fil. La capacité de la RAM reste inchangée à 8 Go, mais les acheteurs auront désormais le choix entre des options de stockage de 128 Go et 256 Go, alors que le Pixel 7a n’offrait que 128 Go.

Le smartphone est alimenté par la puce Tensor G3 de troisième génération, la même que celle qui équipe les modèles principaux de la série Pixel 8. La configuration de la caméra reste identique, avec un capteur principal de 64 mégapixels à l’arrière et un module de 13 mégapixels pour les prises de vue en ultra grand-angle, tandis que la caméra frontale utilise également un capteur de 13 mégapixels.

Les fonctionnalités restent globalement les mêmes, à l’exception de nouvelles astuces IA telles que Magic Editor et la Gomme magique audio.

Un support logiciel de 7 ans pour le Pixel 8a

La principale différence entre le Pixel 7a et le Pixel 8a réside dans le support logiciel. Google offre 3 mises à jour d’Android et 5 ans de correctifs de sécurité pour le Pixel 7a. Le Pixel 8a, quant à lui, recevra des mises à jour du système d’exploitation Android pendant 7 ans, y compris des correctifs de sécurité et des ajouts de fonctionnalités exclusives avec les Pixel Feature Drops. Ce faisant, il s’aligne sur ce que Google propose pour ses principaux smartphones Pixel.

Cependant, il est important de noter que le support logiciel officiel ne garantit pas une parité complète des fonctionnalités. Certaines fonctionnalités centrées sur l’IA et la caméra dépendent toujours du matériel disponible, ce qui signifie que malgré l’utilisation de la même puce, le Pixel 8a pourrait ne pas bénéficier de toutes les fonctionnalités que l’on trouve sur les Pixel 8 ou Pixel 8 Pro réguliers.

Les options de couleur pour le Pixel 8a incluent Noir Volcanique, Porcelaine, Bleu Azur, et une nouvelle couleur Vert Aloe. Le smartphone est certifié IP67 et utilise le verre Gorilla Glass 3 ainsi qu’un cadre en aluminium pour assurer sa durabilité. Le Pixel 8a est proposé au prix de 549 euros, identique à celui de son prédécesseur. Les précommandes sont maintenant ouvertes, et les livraisons commenceront le 14 mai.