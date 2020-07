OnePlus lance son smartphone abordable, le OnePlus Nord à partir de 399 euros

Au moment où nous écrivons ces lignes, le OnePlus Nord vient tout juste d’être annoncé par la société chinoise. Comme attendu, il s’agit du nouveau smartphone abordable du fabricant chinois, car il cherche à toucher davantage de fans en offrant une option plus soucieuse du prix en plus de sa gamme de produits phares, le OnePlus 8.

Le OnePlus Nord est à la fois le nom de la nouvelle gamme de produits de l’entreprise et le premier appareil de la gamme. Bien évidemment, avec un positionnement différent, il est moins cher que le OnePlus 8, répondant ainsi à la préoccupation de certains fans face aux fortes hausses de prix de l’entreprise ces dernières années, alors qu’elle s’éloignait de sa gamme de prix de milieu de gamme.

Bien que le nom ait fait l’objet de nombreuses spéculations — les rumeurs concernant les OnePlus Z, OnePlus 8 Lite et OnePlus Nord — ce dernier a été officiellement confirmé comme le nom du smartphone abordable il y a quelques jours. Un certain nombre d’autres détails clés ont également été confirmés concernant le OnePlus Nord, et aujourd’hui nous connaissons tout de la nouvelle gamme de smartphones de la société.

Parallèlement au OnePlus Nord, la société a également lancé sa première paire d’écouteurs sans fil, les OnePlus Buds.

OnePlus Nord : conception et écran

Bien qu’il soit lancé à un prix plus attractif, le OnePlus Nord reste un smartphone très alléchant, et cela commence avec son design, l’une des forces de la firme chinoise. Côté dimension, le smartphone mesure 158,3 × 73,3 × 8,2 mm, ce qui en fait un téléphone très agréable en main, tout comme le poids qui reste dans la moyenne — 184 g. À titre de comparaison, le OnePlus 8 mesure 160,2 x 72.9 x 8,0 mm pour un poids de 180 g.

Le smartphone est composé d’un verre Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière, et d’un châssis en plastique qui reste néanmoins très agréable à l’œil en main. Sur le côté droit, on retrouve le populaire curseur d’alerte de la société, et le bouton power, tandis que sur le côté gauche on retrouve le bouton de volume. Il est disponible en 2 coloris, Gray Onyx (gris effet miroir) et Marble Blue (bleu clair).

En outre, le smartphone sera équipé d’un écran AMOLED fluide de 6,44 pouces d’une résolution full HD+, soit 2 400 x 1 080 pixels. Cet écran a un format 20:9, ce qui le rend agréable pour lire tous vos médias, mais également pour jouer. Et avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, et un mode HDR10+, il sera très fluide. Point notable par rapport à la gamme OnePlus 8, le smartphone est équipé de 2 caméras à l’avant, et l’écran a donc une découpe en forme de pilule dans le coin gauche en haut.

L’écran loge le capteur d’empreintes digitales pour une sécurité accrue. On peut espérer que le capteur sera aussi rapide et aussi fiable que celui inclus sur la gamme OnePlus 8.

OnePlus Nord : caractéristiques et interface

Si OnePlus a déjà confirmé que le smartphone Nord sera livré avec le chipset Snapdragon 765G de Qualcomm, la firme vient de fournir les autres détails dudit smartphone. Il s’agit d’une version optimisée du processeur 765 pour offrir des performances supérieures tout en jouant. Donc oui, les performances seront vraiment bonnes dans ce smartphone. Le processeur octa-core est sans aucun doute le meilleur pour le marché du milieu de gamme. La partie graphique est gérée par le GPU Adreno 620.

Évidemment, l’inclusion de ce processeur signifie que le OnePlus Nord est également compatible avec la 5G, et est donc d’ores et déjà prêt pour la connectivité de demain. Nous savons également que le OnePlus Nord disposera de 8 Go ou 12 Go de mémoire vive en fonction du modèle choisi, et qu’il disposera d’une capacité de stockage UFS 2.1 de 128 ou 256 Go.

L’appareil est équipé d’une batterie d’une capacité de 4 115 mAh compatible avec la charge rapide Warp Charge 30T de la société. Cette charge de 30 W permet de recharger le smartphone de 0 à 70 % en 30 petites minutes. Malheureusement, nous avons appris que la traditionnelle prise casque de 3,5 mm a été supprimée.

Et, dans le même temps, la société a confirmé qu’elle utilisera Android avec sa surcouche maison, OxygenOS 10.5, qui offre des fonctionnalités et des options de personnalisation en plus du système d’exploitation principal de Google. En effet, il s’agit de la version logicielle la plus rapide et la plus fluide à ce jour. Elle est également livrée avec toutes les fonctionnalités que vous attendiez comme le mode sombre, le mode Zen et toutes les options de personnalisation qui vous permettent de tout régler, des formes d’icônes aux animations de l’empreinte digitale.

OnePlus Nord : caméras

Au premier coup d’œil sur les clichés, on remarque la configuration de la caméra arrière avec un flash LED juste à côté. Il s’agit d’un système à quatre capteurs photo installés à l’intérieur d’un mince module rectangulaire placé en haut à gauche de l’appareil.

On retrouve un capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture f/1,75 et une stabilisation optique de l’image, auquel s’ajoute un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels avec un angle de vue 119°, un capteur de profondeur de 5 mégapixels avec une ouverture focale f/2,4 et un capteur photo macro de 2 mégapixels avec une ouverture f/2,4 — il est possible de faire un focus à 2,5 cm pour des photos en macro. Le smartphone sera capable de capteur de la vidéo au format 4K à 30 fps, ainsi que de la vidéo 1080p à 30 ou 60 fps. Il y a également un mode « Super Slow Motion » pour tous les amoureux du ralenti, capable de prendre une vidéo au format 1080p à 240 fps. Le mode « Time-lapse » est quant à lui disponible en 4K à 30 fps ou en 1080p à 30 fps.

Du côté de la photo, on va retrouver le mode « Nightscape ». D’une simple pression sur un bouton, le OnePlus Nord prendra jusqu’à neuf photos différentes à des expositions variables et les assemblera en quelques secondes pour produire des photos plus claires, plus lumineuses et plus spectaculaires en basse lumière. En bref, le OnePlus Nord dispose d’un système d’appareil photo sur lequel vous pouvez toujours compter.

L’avant, quant à lui, est équipé d’un capteur principal de 32 mégapixels avec une ouverture focale f/2,45 couplé à un capteur ultra-large avec un champ de vision de 105 degrés et à ouverture focale f/2,45. OnePlus utilise un algorithme pour mieux traiter, de façon automatique les selfies en basse luminosité (photo classique et ultra grand-angle). Un mode ultra grand-angle est utilisé pour les selfies de groupe.

OnePlus Nord : date de sortie et prix

La date de sortie de OnePlus Nord vient d’être confirmée au 4 août à 10 h. Le OnePlus Nord sera d’abord disponible en Europe et en Inde. En outre, l’information que vous attendions tous est le prix du OnePlus Nord. Si OnePlus avait confirmé qu’il serait « inférieur à 500 euros », la société n’a pas menti. Le premier modèle disponible avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage sera vendu au prix de 399 euros dans les coloris Onyx Grey et Marble Blue. Il sera évidemment disponible sur le site de OnePlus, mais également sur les sites de la FNAC et de Darty, mais également sur Amazon.

En outre, nous allons retrouver un second modèle équipé de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage au prix de 499 euros. Là encore, il sera disponible dans les coloris Onyx Grey et Marble Blue, et disponible chez les mêmes revendeurs.

Cela rend le OnePlus Nord beaucoup moins cher que le OnePlus 8, dont le prix de lancement était de 699 euros.

Allez-vous craquer ?