Adobe Photoshop pour iPad obtient une fonction clé de la version de bureau

Quelques mois après le lancement de son célèbre logiciel d’édition de photos sur l’iPad, Adobe met à jour l’application en y ajoutant quelques fonctionnalités clés de la version de bureau du logiciel. Photoshop sur l’iPad a été critiqué lors de son lancement initial pour ce que les utilisateurs ont estimé être une expérience excessivement basique, une expérience qui, selon Adobe, sera mise à jour et affinée avec des fonctionnalités supplémentaires au fil du temps.

Ces mises à jour sont en effet arrivées de manière semi-régulière, apportant des fonctionnalités plus avancées à la version de Photoshop faite pour les tablettes haut de gamme d’Apple. Adobe a annoncé la dernière mise à jour dans un article de blog cette semaine, déclarant qu’il est désormais beaucoup plus facile pour les utilisateurs d’iPad de sélectionner des objets fins et gênants comme les cheveux, la fourrure et d’autres matériaux délicats.

Le nouveau brush Refine Edge permet aux utilisateurs de Photoshop sur iPad de sélectionner des sujets et des objets en images avec un haut degré de précision sur des éléments difficiles, comme les mèches de cheveux qui volent au vent, la fourrure des chats ou des lapins, les fines plumes d’un oiseau, une queue de chien hirsute et des cheveux humains pétillants.

L’outil a été “réimaginé” pour l’iPad, selon Adobe, qui affirme avoir mis à contribution certains de ses meilleurs talents de designers et ingénieurs seniors. L’outil est conçu pour être facile à utiliser sur l’iPad, pour faire des sélections rapidement malgré l’énorme quantité de calculs qui entrent dans ces sélections, et pour utiliser une interface de conception qui sera assez familière aux designers habitués à la version de bureau de Photoshop.

Precise image selection capability and control, on any device. Now available on Photoshop on iPad: The Refine Edge Brush and Rotate Canvas features.

