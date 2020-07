Facebook abandonne son application expérimentale Hobbi

L’équipe de Facebook chargée de l’expérimentation des nouveaux produits (NPE) a lancé un grand nombre d’applications ces derniers mois. Elle a commencé à abandonner celles qui n’ont pas eu beaucoup de succès. Selon TechCrunch, Facebook a décidé de fermer son application Hobbi, qui ressemble à Pinterest.

L’application a apparemment envoyé une notification aux utilisateurs pour les informer qu’elle cesserait ses activités le 10 juillet. Au cas où vous ne le sauriez pas, l’application a été lancée en février dernier. Les utilisateurs ont la possibilité d’exporter leurs données à partir des paramètres de l’application.

L’application Hobbi de Facebook a été lancée sur iOS dans certains marchés tels que les États-Unis, la Colombie, la Belgique, l’Espagne et l’Ukraine. Selon les estimations de Sensor Tower, l’application n’a eu que 7 000 téléchargements à ce jour. Hobbi a pris exemple sur Pinterest et a laissé les utilisateurs organiser leurs photos dans une sorte de journal visuel. Elle a été présentée comme une plateforme de collecte, d’organisation et de partage de photos de projets sur lesquels vous travaillez, « qu’il s’agisse de cuisine, de pâtisserie, de bricolage, d’art et d’artisanat, de fitness ou de décoration intérieure ». Il s’agissait donc essentiellement d’un intérêt pour les photos de vos travaux.

Les utilisateurs ont attribué à Hobbi des notes assez basses au lancement, le ridiculisant pour son manque d’originalité, et elle a continué à susciter la désapprobation en exigeant les numéros de téléphone des utilisateurs.

Étant donné que les applications de l’équipe NPE sont « expérimentales », il n’est pas surprenant que la société ait décidé de fermer l’application. D’autres applications lancées par NPE telles que Venue, Collab, CatchUp, Whale, Kit et Tuned sont toujours fonctionnelles.

Une application expérimentale

Comme la date d’arrêt est prévue dans 10 jours, vous pouvez toujours essayer l’application sur l’App Store d’iOS avant que Facebook ne la ferme. L’application est compatible avec les iPhone, iPad et iPod touch fonctionnant sous iOS 11.0 ou une version ultérieure. Notez que vous devez vous trouver dans l’une des régions prises en charge pour tester l’application.

Il est à noter que Facebook n’est pas la seule entreprise intéressée par la création d’un potentiel clone de Pinterest. Google Area 120 a lancé une application vidéo, Tangi, au début de l’année et le mois dernier, l’équipe a lancé une application de conservation des intérêts qu’elle appelle Keen.