Facebook crée une plateforme de création musicale appelée Collab inspirée de TikTok

En fin de semaine dernière, Facebook a annoncé une application intitulée Collab, qui présente un nouveau point de vue sur la création musicale. L’annonce intervient quelques jours seulement après que l’équipe a annoncé sa solution d’appel audio de groupe appelée CatchUp.

Collab permet aux créateurs de partager de courts clips musicaux, analogue à l’offre de TikTok. L’application combine un total de trois vidéos qui peuvent être soit toutes les vôtres, soit en collaboration avec d’autres. Les autres utilisateurs de Collab peuvent utiliser vos vidéos pour collaborer avec votre œuvre.

Les images de l’application comprennent des vidéos auto-enregistrées sur un écran partagé de personnes jouant de la musique, à l’intérieur d’un rectangle dont les dimensions correspondent à peu près à celles d’un smartphone moyen. Cette application sera lancée par vagues, avec une file d’inscriptions et une file d’attente pour les invitations. Ce système a été créé en partie par l’équipe NPE de Facebook. Les services NPE de Facebook comprennent « des expériences utilisateur nouvelles ou distinctives sous forme d’applications, de bots ou d’autres services ». Selon la page d’inscription de Collab, l’application Collab a été « faite avec amour par l’équipe NPE de Facebook ».

Les créateurs de NPE avec Facebook décrivent Collab comme une application faite pour créer et partager des « Collabs ». Les Collabs, comme ils les appellent, sont trois vidéos indépendantes qui « sont lues en parfaite synchronisation ». Ils ont suggéré « qu’aucune expérience musicale n’est requise » et que vous pouvez « créer votre propre musique en ajoutant votre propre enregistrement ou en glissant et découvrant un arrangement pour compléter votre composition ».

Bizarrement, il semblerait que les créateurs de l’application soient d’accord pour que les Collabs soient partagés sur de multiples réseaux sociaux. Ils ont suggéré que vous pouvez partager « vos créations ou celles des autres sur Instagram, Facebook Stories, ou toute autre plateforme, avec seulement quelques taps ».

Une application créée dans le contexte du COVID-19

Pour l’instant, Collab est une application sur invitation seulement pour iOS. Elle sera probablement lancée pour Android aussi, à un moment donné, mais comme la plupart des applications Facebook, l’iPhone et/ou l’iPad sont prioritaires sur l’ensemble de l’univers Android. Les premières personnes qui seront autorisées à utiliser Collab seront des résidents des États-Unis et du Canada.

Facebook mentionne qu’elle a accéléré le lancement de Collab en raison de la situation actuelle de pandémie du coronavirus. Cela explique pourquoi elle suit actuellement un modèle sur invitation seulement. Il sera intéressant de voir si Collab parvient à voler la vedette à TikTok et à d’autres plateformes de vidéo en format court.